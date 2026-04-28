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कल का मौसम, 29 अप्रैल: बुधवार को बारिश और आंधी की आशंका, IMD का इन इलाकों मेंअलर्ट

Apr 28, 2026 08:46 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मध्य भारत के राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ इलाके में मौसम मिलाजुला रहेगा। कुछ स्थानों पर अभी भी गर्म हवाएं चल सकती हैं, लेकिन कई हिस्सों में बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 

कल का मौसम, 29 अप्रैल: बुधवार को बारिश और आंधी की आशंका, IMD का इन इलाकों मेंअलर्ट

29 अप्रैल को देशभर में मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ नजर आएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। कई क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और निचले स्तर के चक्रवाती सर्कुलेशन का प्रभाव होगा जिससे आंधी, बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है। ऐसे में लंबे समय से जारी भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी गर्मी का असर बना रह सकता है।

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उत्तर-पश्चिम भारत में बुधवार को मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही, तेज आंधी चलने की संभावना है। कई इलाकों में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है, जिससे पहाड़ी इलाकों में ठंडक बढ़ेगी।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल

मध्य भारत के राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ इलाके में मौसम मिलाजुला रहेगा। कुछ स्थानों पर अभी भी गर्म हवाएं चल सकती हैं, लेकिन कई हिस्सों में बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, इस क्षेत्र में हीटवेव की तीव्रता धीरे-धीरे कम होगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। खासकर शाम और रात के समय मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

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बिहार, बंगाल में कैसा रहेगा मौसम

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में गरज-चमक के साथ बारिश व तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी हो सकती है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में आंधी-तूफान जैसी स्थितियां बनी रह सकती हैं। इन क्षेत्रों में बिजली गिरने और तेज हवाओं से नुकसान की आशंका है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

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केरल और तमिलनाडु में होगी बारिश

दक्षिण भारत में मौसम का प्रभाव अलग-अलग रहेगा। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी तटीय इलाकों में गर्मी और लू जैसी स्थिति बनी रह सकती है। वहीं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह जारी की है।

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Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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