कल का मौसम, 29 अप्रैल: बुधवार को बारिश और आंधी की आशंका, IMD का इन इलाकों मेंअलर्ट

मध्य भारत के राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ इलाके में मौसम मिलाजुला रहेगा। कुछ स्थानों पर अभी भी गर्म हवाएं चल सकती हैं, लेकिन कई हिस्सों में बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है।

29 अप्रैल को देशभर में मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ नजर आएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। कई क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और निचले स्तर के चक्रवाती सर्कुलेशन का प्रभाव होगा जिससे आंधी, बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है। ऐसे में लंबे समय से जारी भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी गर्मी का असर बना रह सकता है।

उत्तर-पश्चिम भारत में बुधवार को मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही, तेज आंधी चलने की संभावना है। कई इलाकों में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है, जिससे पहाड़ी इलाकों में ठंडक बढ़ेगी।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल मध्य भारत के राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ इलाके में मौसम मिलाजुला रहेगा। कुछ स्थानों पर अभी भी गर्म हवाएं चल सकती हैं, लेकिन कई हिस्सों में बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, इस क्षेत्र में हीटवेव की तीव्रता धीरे-धीरे कम होगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। खासकर शाम और रात के समय मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

बिहार, बंगाल में कैसा रहेगा मौसम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में गरज-चमक के साथ बारिश व तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी हो सकती है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में आंधी-तूफान जैसी स्थितियां बनी रह सकती हैं। इन क्षेत्रों में बिजली गिरने और तेज हवाओं से नुकसान की आशंका है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।