कल का मौसम, 28 अप्रैल: भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मिजाज, मंगलवार को बारिश और आंधी का अलर्ट
मध्य और पश्चिम भारत (मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़) में भी गर्म और शुष्क मौसम बना रहेगा। इन इलाकों में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है और कई जगहों पर हीटवेव की स्थिति बनी रहने की चेतावनी दी गई है।
मंगलवार को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज मिलाजुला देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी और लू का असर बना रहेगा, वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बारिश, आंधी व बिजली गिरने की गतिविधियां तेज होंगी। चक्रवाती सर्कुलेशन और ट्रफ के सक्रिय रहने से मौसम में यह बदलाव हो रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में एक साथ गर्मी और वर्षा जैसी विपरीत स्थितियां बनी हैं।
उत्तर भारत के राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) में 28 अप्रैल को गर्मी अपने चरम पर रहने की संभावना है। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और लू चलने की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ इलाकों में आंशिक राहत मिल सकती है। खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी, तेज हवाएं व हल्की बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है।
मध्य प्रदेश, गुजरात में कैसा रहेगा मौसम
मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों (मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़) में भी गर्म और शुष्क मौसम बना रहेगा। इन इलाकों में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और कई जगहों पर हीटवेव की स्थिति बनी रहने की चेतावनी दी गई है। हालांकि, कुछ स्थानों पर देर शाम या रात के समय बादल छाने, हल्की बारिश या गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। फिर भी दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी।
बिहार, झारखंड के मौसम का हाल जानिए
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश) में मंगलवार को मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा। इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक, तेज हवाएं और कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिण भारत के राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि तटीय क्षेत्रों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा। आईएमडी ने लोगों को मौसम का मिजाज देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।