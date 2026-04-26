कल का मौसम, 27 अप्रैल: आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी; इन इलाकों में IMD का अलर्ट
मध्य भारत के राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम मिलाजुला बना रहेगा। यहां कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलेंगी और तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। हालांकि कहीं-कहीं हल्की बारिश या बादल छाए रहने की संभावना भी है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज बताती है कि देशभर में 27 अप्रैल को मौसम का मिलाजुला असर देखने को मिलेगा। एक ओर कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू जारी रहेगी, वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से खासकर उत्तर भारत के मौसम में बदलाव के संकेत हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
उत्तर भारत के राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में 27 अप्रैल को मौसम अचानक बदल सकता है। यहां तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और कई स्थानों पर बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा। कुछ इलाकों में दिन के समय लू का असर जारी रह सकता है, जिससे तापमान में अधिक गिरावट नहीं होगी।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम
मध्य भारत के राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम मिलाजुला बना रहेगा। यहां कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलेंगी और तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। हालांकि कहीं-कहीं हल्की बारिश या बादल छाए रहने की संभावना भी है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा और तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से बचाव की जरूरत होगी।
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मौसम अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक, तेज हवाएं और खराब मौसम की स्थिति बनी रह सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में भी आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।
केरल और तमिलनाडु के मौसम का हाल
दक्षिण भारत के राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की संभावना है। तेलंगाना में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। गुजरात और तटीय क्षेत्रों में मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा और तापमान में अधिक बदलाव नहीं होगा। कुल मिलाकर देखें तो सोमवार को देशभर में गर्मी, लू, आंधी और बारिश का मिलाजुला प्रभाव देखने को मिलेगा, इसलिए लोगों को मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की जरूरत है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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