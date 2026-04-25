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कल का मौसम, 26 अप्रैल: भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, रविवार को होगी बारिश; IMD का कहां-कहां अलर्ट

Apr 25, 2026 07:55 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में मौसम पूरी तरह अलग रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, नागालैंड आदि) में रविवार को बारिश, आंधी, बिजली और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। 

कल का मौसम, 26 अप्रैल: भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, रविवार को होगी बारिश; IMD का कहां-कहां अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज के अनुसार, रविवार को देशभर में मौसम एक जैसा नहीं रहेगा, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में लू का असर जारी रहेगा। पूर्व, उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और गरज-चमक देखने को मिलेगा। पहले उत्तर-पश्चिम भारत की बात करें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 अप्रैल को भी भीषण गर्मी बनी रहेगी। इन राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है और कई जगहों पर लू चल सकती है।

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ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। इस दौरान धूल भरी आंधी या बादल छाए रहने की स्थिति बन सकती है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में भी गर्मी का असर बना रहेगा। IMD के अनुसार इन इलाकों में तापमान में कोई खास गिरावट नहीं होगी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या तेज हवाएं चलने की संभावना जरूर है, लेकिन इससे गर्मी में ज्यादा कमी नहीं आएगी।

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बिहार और बंगााल में कैसा रहेगा मौसम

पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में मौसम पूरी तरह अलग रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, नागालैंड आदि) में रविवार को बारिश, आंधी, बिजली और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी संभव है। IMD ने इन क्षेत्रों को सक्रिय मौसम क्षेत्र बताया है, जहां लगातार बादल और तूफानी गतिविधियां बनी रहेंगी।

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दक्षिण भारत में भी मिलाजुला मौसम रहेगा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं, तटीय क्षेत्रों में उमस भरा मौसम बना रहेगा। पश्चिम भारत (महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा) में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बादल छाने की संभावना है, जिससे अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर गर्मी का असर बना रहेगा। IMD ने लोगों को अपने-अपने क्षेत्रों के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर लू और आंधी-तूफान के खतरे को देखते हुए।

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Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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