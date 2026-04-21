कल का मौसम, 22 अप्रैल: तपती गर्मी में बुधवार को इन 8 राज्यों में होगी बारिश, आंधी का भी अलर्ट
पूर्वोत्तर भारत में बुधवार को मौसम काफी सक्रिय रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 22 अप्रैल के लिए अलग-अलग राज्यों में बदलते मौसम का अनुमान जताया है। कई हिस्सों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का असर रहेगा। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कुछ इलाकों में गर्मी और लू की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम प्रणाली की बात करें तो देश के कई हिस्सों में ऊपरी हवा के चक्रवात सक्रिय हैं, जिनका असर पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत के मौसम पर साफ दिखेगा।
पूर्वोत्तर भारत में बुधवार को मौसम काफी सक्रिय रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश व बिजली गिरने की आशंका है। असम और मेघालय में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं
पूर्वी भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और ओडिशा में 22 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही, गरज-चमक देखने को मिल सकती है। बिहार में भी मौसम में बदलाव रहेगा, हालांकि मुख्य रूप से 24-25 अप्रैल को तेज आंधी का असर ज्यादा दिखेगा। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की बारिश और तेज हवाओं का असर रहेगा, जबकि कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है।
दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में 22 अप्रैल को बारिश, गरज-चमक व तेज हवाएं चलने का अनुमान है। गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी मौसम बदला रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा और लू चलने की संभावना है। तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कम है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।