कल का मौसम, 21 अप्रैल: बढ़ते तापमान और लू के बीच बारिश के आसार, IMD का इन राज्यों में अलर्ट
मध्य और पश्चिम भारत में भी मौसम मिलाजुला रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। 21 अप्रैल को इन इलाकों में पहले दिन की तुलना में थोड़ी राहत मिल सकती है।
21 अप्रैल को देशभर का मौसम अलग-अलग मौसम प्रणालियों से प्रभावित होगा। उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी और कई क्षेत्रों में लू का असर दिखेगा। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा और कुछ इलाकों में वार्म नाइट यानी रात में भी गर्मी महसूस होगी। हालांकि, पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम थोड़ा बदलेगा। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी रहेगी।
पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मंगलवार को मौसम की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय रहेंगी। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। खासकर अरुणाचल प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। बिहार और झारखंड में मौसम थोड़ा अस्थिर रहेगा। यहां तेज आंधी और 50-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार
मध्य और पश्चिम भारत में भी मौसम मिलाजुला रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। 21 अप्रैल को इन इलाकों में पहले दिन की तुलना में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी जारी रहेगी। महाराष्ट्र के मध्य भाग और मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जिससे गर्मी में थोड़ी कमी आ सकती है।
तमिलनाडु, केरल में कैसा रहेगा मौसम
दक्षिण भारत में मंगलवार को बारिश और उमस दोनों का असर देखने को मिलेगा। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय क्षेत्रों में मौसम ज्यादा उमस भरा रहेगा। तमिलनाडु और केरल में हॉट एंड ह्यूमिड यानी गर्म और उमस भरा मौसम लोगों को परेशान कर सकता है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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