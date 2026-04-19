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कल का मौसम, 20 अप्रैल: बढ़ती गर्मी के बीच होगी बारिश, तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं; कहां-कहां अलर्ट

Apr 19, 2026 09:48 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्वोत्तर भारत में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश होने की संभावना है। खासकर असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।

कल का मौसम, 20 अप्रैल: बढ़ती गर्मी के बीच होगी बारिश, तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं; कहां-कहां अलर्ट

20 अप्रैल को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज मिलाजुला रहने वाला है। उत्तर-पश्चिम भारत में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में मौसम थोड़ा शुष्क रहेगा, लेकिन कहीं-कहीं बादल छाने और हल्की गरज-चमक की स्थिति बन सकती है।

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश होने की संभावना है। खासकर असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस दौरान 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

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बिहार और झारखंड में कैसा रहेगा मौसम

पूर्वी और मध्य भारत में भी मौसम कुछ हद तक बदला हुआ रहेगा। बिहार में 20 अप्रैल को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि झारखंड में इसी दिन से बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेंगी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी क्षेत्रों में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। मध्य भारत के छत्तीसगढ़ और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना है, हालांकि कई इलाकों में गर्मी का असर जारी रहेगा।

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दक्षिण और पश्चिम भारत में भी अलग-अलग परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। महाराष्ट्र के तटीय और आंतरिक हिस्सों में भी बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और गर्मी का असर लोगों को परेशान कर सकता है।

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Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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