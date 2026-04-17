कल का मौसम, 18 अप्रैल: दिल्ली-राजस्थान समेत कई राज्यों में होगी बारिश, आंधी की आशंका; अलर्ट जारी

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 18 अप्रैल को कई जगहों पर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ मौसम खराब रह सकता है।

देशभर में सक्रिय विभिन्न मौसमी प्रणालियों के कारण 18 अप्रैल को मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ, ट्रफ और चक्रवाती सर्कुलेशन के प्रभाव से कई राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। खासकर उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में इसका असर अधिक देखने को मिलेगा, जहां बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 18 अप्रैल को कई जगहों पर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा) चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ मौसम खराब रह सकता है। वहीं सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है।

ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना उत्तर-पश्चिम भारत में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में शनिवार को को बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ ही 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी 18 अप्रैल को हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

पूर्व और मध्य भारत में ओडिशा, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में 18 अप्रैल को हल्की बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश संभव है।