कल का मौसम, 18 अप्रैल: दिल्ली-राजस्थान समेत कई राज्यों में होगी बारिश, आंधी की आशंका; अलर्ट जारी
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 18 अप्रैल को कई जगहों पर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ मौसम खराब रह सकता है।
देशभर में सक्रिय विभिन्न मौसमी प्रणालियों के कारण 18 अप्रैल को मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ, ट्रफ और चक्रवाती सर्कुलेशन के प्रभाव से कई राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। खासकर उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में इसका असर अधिक देखने को मिलेगा, जहां बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 18 अप्रैल को कई जगहों पर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा) चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ मौसम खराब रह सकता है। वहीं सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है।
ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना
उत्तर-पश्चिम भारत में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में शनिवार को को बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ ही 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी 18 अप्रैल को हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
पूर्व और मध्य भारत में ओडिशा, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में 18 अप्रैल को हल्की बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश संभव है।
राजधानी दिल्ली में हुई बारिश
दिल्लीवासियों को शुक्रवार को तापमान में बढ़ोतरी के बीच असामान्य रूप से बादलों से घिरा हुआ आसमान देखने को मिला। IMD ने राष्ट्रीय राजधानी में यलो अलर्ट जारी करते हुए गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। शहर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे अधिक है, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। स्काईमेट के महेश पलावत ने कहा, 'अगले दो से तीन दिनों में दिल्ली-एनसीआर, उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में और वृद्धि होने की आशंका है, जो संभवतः 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और कुछ क्षेत्रों में उष्ण लहर की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।'
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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