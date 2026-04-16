कल का मौसम 17 अप्रैल, यूपी में भीषण गर्मी का अलर्ट तो उत्तर भारत के इन राज्यों में होगी बारिश
Kal Ka Mausam 17 April: उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 16-19 अप्रैल के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में मध्यम स्तर की बारिश, बर्फबारी, गरज, बिजली और तेज हवाओं 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक की संभावना है। इसके अलावा, कई अन्य राज्यों में बारिश होगी।
Kal Ka Mausam 17 April, Weather Update: उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। दिन में इतनी ज्यादा धूप हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा। यूपी में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। शुक्रवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। हालांकि, इस बीच, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच, मौसम विभाग ने बताया है कि मध्य, पूर्वी भारत के कुछ अलग-अलग क्षेत्रों में इस हफ्ते हीटवेव चलने की संभावना है। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश में 18-20 अप्रैल के दौरान, असम, मेघालय में 16-19 अप्रैल के दौरान और सिक्कि में 18 अप्रैल को बिजली गिरने और गरज के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 16, 17, 18 और 19 अप्रैल के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में मध्यम बारिश, बर्फबारी, गरज, बिजली और तेज हवाओं 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक की संभावना है। 17-19 अप्रैल के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में छिटपुट बारिश होगी। 17 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में हल्की बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं, 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में छिटपुट ओले गिरने वाले हैं।
पूर्वी भारत की बात करें तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 16-19 अप्रैल के दौरान, झारखंड में 16 अप्रैल को, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को, बिहार मे 18 अप्रैल को और ओडिशा में 16-21 अप्रैल के दौरान, छिटपुट से लेकर हल्की बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक चलने वाली है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 18 अप्रैल को छिटपुट भारी बारिश होगी। वहीं, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 16 अप्रैल को गरज के साथ आंधी चलने वाली है।
मध्य भारत की बात करें तो 19 और 20 अप्रैल को पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं। 20 अप्रैल को विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरेगी। 16-22 अप्रैल के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में कोई खास बदला वनहीं आएगा। 16-19 अप्रैल के दौरान मध्य भारत में अधिकतम तापमान में दो डिग्री की बढ़ोतरी होगी और 20 व 21 अप्रैल को दो से तीन डिग्री की गिरावट होगी।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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