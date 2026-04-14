कल का मौसम, 15 अप्रैल: नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, बारिश और आंधी की आशंका, IMD का अलर्ट

पूर्वोत्तर भारत में ऊपरी हवा में चक्रवाती सर्कुलेशन और ट्रफ का प्रभाव है। इसके कारण 15 से 18 अप्रैल तक असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथी ही आंधी, बिजली चमकने और 30-50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी है।

मौसम विभाग ने देश के अलग-अलग राज्यों में 15 अप्रैल के लिए चेतावनी जारी की है। उत्तर-पश्चिम भारत में नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ से हिमालयी क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसके चलते जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होगी। साथ ही आंधी, बिजली और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 17-19 अप्रैल को तेज बारिश होगी लेकिन 15 को सूखा या हल्का प्रभाव रहेगा। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 17-18 अप्रैल को बारिश की उम्मीद है, जबकि 15 अप्रैल को इन इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि के साथ गर्मी का असर बढ़ सकता है।

पूर्वोत्तर भारत में ऊपरी हवा में चक्रवाती सर्कुलेशन और ट्रफ का प्रभाव है। इसके कारण 15 से 18 अप्रैल तक असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश, आंधी, बिजली चमकने और 30-50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है। 15 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश के साथ बिजली गिरने और 15 अप्रैल को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 15-17 अप्रैल को बिजली और हल्की बारिश संभव है। 15 को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं रहेंगी।

आंधी और बिजली चमकने की आशंका ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में ट्रफ लाइन के कारण 15 अप्रैल को हल्की बारिश हो सकती है। बुधवार को यहां आंधी और बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है। सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 15-18 अप्रैल के दौरान हल्की बारिश होगी। 40-50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं रहेंगी। ओडिशा में 17-20 अप्रैल को तेज बरसात होगी, लेकिन 15 को आंशिक बादल और हल्के प्रभाव वाले दिन रह सकते हैं। मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तापमान में बढ़ सकता है।

कर्नाटक के आंतरिक भागों में 15-16 अप्रैल को अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान आंधी और बिजली के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की हवाएं चलने की संभावना है। तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ इलाकों में ट्रफ के प्रभाव से 15-18 अप्रैल तक बिजली चमक सकती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में मौसम शुष्क या आंशिक रूप से बादल वाले रहेंगे, लेकिन तापमान सामान्य से अधिक बना रह सकता है।