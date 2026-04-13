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कल का मौसम, 14 अप्रैल: गरज-चमक के साथ होगी बारिश, आंधी की चेतावनी; इन राज्यों में अलर्ट

Apr 13, 2026 09:14 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर-पश्चिम और पूर्व भारत में मौसम थोड़ा सामान्य रहेगा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 14 अप्रैल को वर्षा की संभावना कम है, लेकिन 17 से 19 अप्रैल तक हल्की बारिश और बिजली चमकने की उम्मीद है।

कल का मौसम, 14 अप्रैल: गरज-चमक के साथ होगी बारिश, आंधी की चेतावनी; इन राज्यों में अलर्ट

देश के अलग-अलग राज्यों में 14 अप्रैल को मौसम का मिलाजुला प्रभाव देखने को मिलेगा। उत्तर-पूर्व भारत में ऊपरी हवा के चक्रवाती सर्कुलेशन और ट्रफ के प्रभाव से असम व मेघालय में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। साथ ही, गरज-चमक के साथ 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मंगलवार को हल्की वर्षा संभव है। अरुणाचल प्रदेश में 14 अप्रैल को अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा।

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उत्तर-पश्चिम और पूर्व भारत में मौसम थोड़ा सामान्य रहेगा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 14 अप्रैल को वर्षा की संभावना कम है, लेकिन 17 से 19 अप्रैल तक हल्की बारिश और बिजली चमकने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश और बिहार में दोपहर-शाम के समय 30-40 किमी/घंटा की तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 14-15 अप्रैल को हल्की वर्षा के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं संभव हैं। सिक्किम में मंगलवार को अलग-अलग जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है।

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देश के दक्षिणी हिस्से में कैसा रहेगा मौसम

दक्षिण भारत और मध्य भारत में मुख्य रूप से गर्मी और नमी का प्रभाव रहेगा। उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 14-17 अप्रैल को हल्की से मध्यम वर्षा होगी। साथ ही, गरज-चमक और 30 किमी/घंटा तक की हवाएं चलने की संभावना है। कर्नाटक में भी 14-17 अप्रैल तक बिजली चमकने और हल्की बारिश हो सकती है। केरल में मंगलवार को बिजली गिरने का खतरा है। सौराष्ट्र व कच्छ में 14 अप्रैल को अलग-अलग जगहों पर हीट वेव की स्थिति बन सकती है।

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महाराष्ट्र में 15-16 अप्रैल को हीट वेव संभव है। तापमान में धीरे-धीरे 2-6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। देश के शेष हिस्सों में कोई खास मौसमी गतिविधि नहीं होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, आंतरिक ओडिशा में 15-18 अप्रैल के आसपास हीट वेव की चेतावनी है। बिहार, सौराष्ट्र, कच्छ, गोवा, ओडिशा, गुजरात और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में गर्म मौसम बना रहेगा। मछुआरों को उत्तर अरब सागर के कुछ हिस्सों और उत्तर गुजरात तट पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

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Niteesh Kumar

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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