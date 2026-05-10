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कल का मौसम, 11 मई: सोमवार को बिगड़ेगा मौसम, कई इलाकों में होगी बारिश; तेज आंधी की आशंका

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप में बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक का दौर जारी रहने की संभावना है। तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है।

कल का मौसम, 11 मई: सोमवार को बिगड़ेगा मौसम, कई इलाकों में होगी बारिश; तेज आंधी की आशंका

11 मई को देश के कई हिस्सों में मौसम बदला हुआ नजर आएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा बुलेटिन में यह बताया गया है। उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी रहेगा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पंजाब और हरियाणा में बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। दिल्ली-एनसीआर में भी बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में हालांकि गर्मी बनी रहेगी और हीटवेव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है।

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पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों में भी सोमवार को मौसम सक्रिय रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। कई स्थानों पर तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। झारखंड और ओडिशा में कुछ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी बादल गरजने व हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। इन क्षेत्रों में किसानों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि बिजली गिरने और तेज हवाओं से नुकसान हो सकता है।

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तमिलनाडु, केरल में कैसा रहेगा मौसम

दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप में बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक का दौर जारी रहने की संभावना है। तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बिजली चमकने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं।

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असम और मेघालय के मौसम का हाल

पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम काफी सक्रिय रहेगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। मेघालय और असम में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस तरह सोमवार को देश के अधिकांश हिस्सों में कहीं बारिश, कहीं आंधी और कहीं गर्मी का मिलाजुला असर देखने को मिलेगा।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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