Kal ka Mausam 11 April: यूपी-बिहार में फिर से बदलेगा मौसम, गर्मी की वापसी; इन राज्यों में बारिश चेतावनी
Kal Ka Mausam 11 April, Weather Update: कई दिनों तक हुई झमाझम बारिश के बाद अब उत्तर भारत का मौसम फिर से बदलने जा रहा है। यूपी-बिहार समेत तमाम राज्यों में गर्मी बढ़ेगी। उत्तर भारत में छह से आठ डिग्री तापमान अगले कुछ दिनों में बढ़ने वाला है।
Kal Ka Mausam 11 April, Weather Update: उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई दिनों तक झमाझम बारिश और ओले गिरे, जिसकी वजह से मौसम में थोड़ी ठंड आ गई थी। अब मौसम फिर से बदल रहा है और आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने जा रही है। इस हफ्ते उत्तर भारत में अधिकतम तापमान में छह से आठ डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जबकि पूर्वी भारत में 5-7 डिग्री और मध्य भारत में तीन से पांच डिग्री की बढ़ोतरी होने जा रही है। इसकी वजह से इन इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।
यूपी में कल का मौसम
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इस दौरान ह्रयूमिडिटी अधिकतम 60 और मिनिमम 40 रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की कल बात करें तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। बिहार में कल के मौसम की बात करें तो पटना में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने वाला है।
मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत में 10 से 14 अप्रैल के दौरान, असम, मेघालय में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है। अरुणाचल प्रदेश में 10-14 अप्रैल के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 10 और 11 अप्रैल को बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, 10 और 14 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है।
जम्मू में कल बारिश और आंधी तूफान की आशंका
इसके अलावा, चंडीगढ़ में कल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में कल अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहेगा। यहां पर बारिश और आंधी तूफान की आशंका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा और तेज धूप निकलेगी। वहीं, उत्तराखंड के देहरादून में कल अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है।
बंगाल से सिक्किम तक का मौसम
पूर्वी भारत की बात करें तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 10 से 12 अप्रैल के दौरान, ओडिशा में 10 अप्रैल को छिटपुट से लेकर मध्यम स्तर की बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में 14 से 16 अप्रैल के दौरान और ओडिशा में 13 और 14 अप्रैल को हीटवेव चलने की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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