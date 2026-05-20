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कल का मौसम, 21 मई: जारी रहेगा भीषण गर्मी और लू का कहर, इन राज्यों में बारिश देगी राहत; IMD अलर्ट

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार 21 मई को दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी से जूझते हुए नजर आएंगे। मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों में हीटवेव का अलर्ट है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश का अलर्ट है।

कल का मौसम, 21 मई: जारी रहेगा भीषण गर्मी और लू का कहर, इन राज्यों में बारिश देगी राहत; IMD अलर्ट

देश के कई राज्य इस समय भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कई इलाकों में बारिश भी लोगों को राहत दे रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के 21 मई, गुरुवार को देश के अलग-अलग हिस्सों का मिजाज काफी बदला हुआ रहने वाला है। पश्चिमी और मध्य भारत जहां गर्मी से जूझता हुआ नजर आएगा, तो वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश अपना असर दिखाएगी। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बारिश और उमस अपना असर दिखाएगी।

IMD की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कई दिनों की तरह दिल्ली एनसीआर से लेकर मध्य प्रदेश के कई इलाकों और ऊपर पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार को भी हीववेव और भीषण गर्मी का कहर बना रहेगा। मध्य प्रदेश में उत्तरी जिलों में कल भीषण लू चलने की आशंका है। राजस्थान की तपते रेगिस्तान से आने वाली हवाएं अब दिल्ली और मध्य प्रदेश के इलाकों को और भी गर्म करने लगी है। दिन के समय दिल्ली समेत आस पास के राज्यों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रह सकता है।

उत्तर-पश्चिम राज्यों में एक तरफ जहां गर्मी अपना असर दिखा रही है, वहीं पहाड़ी राज्यों में इस वक्त ठंडक का माहौल है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में गुरुवार को हल्की बारिश देखने को मिल सकती है।

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पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश मेहरबान

उत्तर पश्चिम और मध्य भारत गर्मी से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत बारिश से परेशान है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड मणिपुर जैसे राज्यों में पिछले काफी वक्त से लगातार बारिश हो रही है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को भी पूर्वोत्तर के इन राज्यों में बारिश ही संभावना है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है।

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बिहार, झारखंड में उमस करेगी परेशान

पूर्वोत्तर भारत से पश्चिम की तरफ आने पर बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में उमस अपना असर दिखाएगी। मौसम के शुष्क होने की वजह से इन राज्यों के कई क्षेत्रों में मौसम अपना असर दिखाएगा। उत्तर भारत की गर्मी और पूर्वोत्तर भारत की बारिश के बीच यह क्षेत्र उमस का शिकार रहेगा। हालांकि, उत्तरी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पर्वतीय इलाकों में पिछले कुछ दिनों की तरह ही बारिश की संभावना बनी हुई है।

दक्षिण भारत में गर्मी, मानसून पर क्या अपडेट

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण से मानसूनी हवाओं में तेजी बनी हुई है। दक्षिण भारत के राज्यों में इसकी वजह से गर्मी बनी हुई है। हालांकि तटीय इलाकों में बारिश की भी संभावना है। तमिलनाडु, कर्नाटक में बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि इसकी वजह से उमस भी बढ़ेगी। मानसून पर अलर्ट देते हुए मौसम विभाग ने कहा कि मानसून अपनी तेजी बनाए हुए है। 26 मई को इसके केरल के तट पर आने की उम्मीद है।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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