कल का मौसम, 21 मई: जारी रहेगा भीषण गर्मी और लू का कहर, इन राज्यों में बारिश देगी राहत; IMD अलर्ट

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार 21 मई को दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी से जूझते हुए नजर आएंगे। मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों में हीटवेव का अलर्ट है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश का अलर्ट है।

देश के कई राज्य इस समय भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कई इलाकों में बारिश भी लोगों को राहत दे रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के 21 मई, गुरुवार को देश के अलग-अलग हिस्सों का मिजाज काफी बदला हुआ रहने वाला है। पश्चिमी और मध्य भारत जहां गर्मी से जूझता हुआ नजर आएगा, तो वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश अपना असर दिखाएगी। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बारिश और उमस अपना असर दिखाएगी।

IMD की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कई दिनों की तरह दिल्ली एनसीआर से लेकर मध्य प्रदेश के कई इलाकों और ऊपर पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार को भी हीववेव और भीषण गर्मी का कहर बना रहेगा। मध्य प्रदेश में उत्तरी जिलों में कल भीषण लू चलने की आशंका है। राजस्थान की तपते रेगिस्तान से आने वाली हवाएं अब दिल्ली और मध्य प्रदेश के इलाकों को और भी गर्म करने लगी है। दिन के समय दिल्ली समेत आस पास के राज्यों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रह सकता है।

उत्तर-पश्चिम राज्यों में एक तरफ जहां गर्मी अपना असर दिखा रही है, वहीं पहाड़ी राज्यों में इस वक्त ठंडक का माहौल है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में गुरुवार को हल्की बारिश देखने को मिल सकती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश मेहरबान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत गर्मी से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत बारिश से परेशान है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड मणिपुर जैसे राज्यों में पिछले काफी वक्त से लगातार बारिश हो रही है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को भी पूर्वोत्तर के इन राज्यों में बारिश ही संभावना है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है।

बिहार, झारखंड में उमस करेगी परेशान पूर्वोत्तर भारत से पश्चिम की तरफ आने पर बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में उमस अपना असर दिखाएगी। मौसम के शुष्क होने की वजह से इन राज्यों के कई क्षेत्रों में मौसम अपना असर दिखाएगा। उत्तर भारत की गर्मी और पूर्वोत्तर भारत की बारिश के बीच यह क्षेत्र उमस का शिकार रहेगा। हालांकि, उत्तरी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पर्वतीय इलाकों में पिछले कुछ दिनों की तरह ही बारिश की संभावना बनी हुई है।