कल का मौसम, 9 जुलाई: गुरुवार को 23 राज्यों में भारी बारिश-तूफान, IMD का अलर्ट; 80 की स्पीड से चलेंगे झोंके

IMD ने कहा है कि 9 जुलाई को दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में कई स्थानों पर आंधी-बिजली और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार वाली ते हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

IMD Rain Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने ताजा बुलेटिन में अनुमान जताया है कि कल यानी गुरुवार 9 जुलाई को देश के 23 राज्यों में मॉनसूनी बारिश होने की संभावना है। IMD ने कहा है कि चूंकि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए करीब देश के सभी राज्यों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। IMD ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों के भीतर मॉनसून पूरे देश को कवर कर लेगा। इसके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बनी हुई हैं। IMD के मुताबिक 9 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत करीब 23 राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी और इस दौरान तेज आंधी या तूफान चलने की भी संभावना है।

विभाग के मुताबिक इस दौरान बिहार-ओडिशा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तेज हवा के झोंके चल सकते हैं, जिसकी स्पीड कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तो कहीं 70 से 80 किमी प्रति घंटे रह सकती है। IMD ने पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी जिलों में भी अगले दो दिनों के दौरान बहुत भारी बारिश और इसके बाद 13 जुलाई तक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। IMD ने कहा कि दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार में 9 और 10 जुलाई की सुबह तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। IMD ने कहा है कि भारी बारिश की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों के निचले हिस्सों में जलभराव की आशंका है।विभाग के अनुसार, दक्षिण बंगाल में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ गरज-चमक होने की संभावना है।

कल कहां-कहां भारी बारिश के आसार IMD के अनुसार, 9 जुलाई को देश के विभिन्न हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इनमें पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल है। विभाग ने कहा है कि इन दोनों राज्यों में 9 से 12 जुलाई के बीच काफी ज़्यादा से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी 9 से 12 जुलाई के दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। IMD ने कहा है कि दिल्ली में विशेष रूप से 9 जुलाई को बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम IMD ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई को कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश (Very Heavy Rainfall) होने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि डीप डिप्रेशन की वजह से उत्तर प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। IMD के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश हुई। चित्रकूट जिले के राजापुर में सर्वाधिक 144.4 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है।

मध्य प्रदेश, बिहार-बंगाल में भी भारी बारिश के आसार IMD ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भी 9 जुलाई को अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग के मुताबिक, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी 9-10 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 9 जुलाई को बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इनके अलावा गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी 9 जुलाई को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन राज्यों में 12 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में क्या हाल? मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर के असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 9 जुलाई को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश का अनुमान है। IMD ने पश्चिम और दक्षिण भारत में भी 9 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी है। IMD ने मध्य महाराष्ट्र में 9 जुलाई को बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र में भी अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 9 जुलाई को तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके लिए IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है।