कल का मौसम, 5 जून: दिल्ली, यूपी-बिहार समेत 19 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश; IMD का अलर्ट, 80 की रफ्तार में झोंके

IMD Alert Weather Updates Monsoon 2026: IMD ने कल के लिए यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और असम में भी भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है।

IMD Alert Weather Updates Monsoon 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने आज केरल में दस्तक दे दी है। इसके साथ ही IMD ने कल यानी शुक्रवार, 5 जून को देश के करीब 19 राज्यों में आंधी-बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। IMD के मुताबिक, इस दौरान बारिश के साथ-साथ 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। विभाग के मुताबिक, सबसे ज्यादा असर पूर्वी राज्यों पर पड़ने वाला है, जहां आंधी, बिजली और वज्रपात कहर बरपा सकती है।

दिल्ली-NCR में आंधी और बारिश की दोहरी लहर IMD ने कहा है कि शुक्रवार यानी 5 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल का दिन हलचल भरा रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, कल आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा। IMD ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में कल दो चरणों में मौसम बदलने के आसार हैं। पहली खेप में सुबह से दोपहर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक और 40-50 किमी/घंटा (झोंकों में 60 किमी/घंटा तक) की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि शाम से रात तक गरज के साथ बहुत हल्की बारिश का एक और दौर आ सकता है। IMD के मुताबिक कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 38°C से 40°C के बीच रहने का अनुमान है, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।

कहां-कहां भारी बारिश की चेतावनी? मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून के सक्रिय होने के कारण केरल, कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत में अगले 5-7 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। IMD ने भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, विशेष रूप से 5 जून को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के साथ 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

उत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम? IMD के ताजा पूर्वानुमानों के मुताबिक, 5 जून को उत्तरी भारत में पहाड़ों पर ओले और मैदानों में तूफान का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर-पश्चिम भारत के पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल छिटपुट स्थानों पर ओलावृष्टि (Hailstorm) होने की आशंका है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है।