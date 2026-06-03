कल का मौसम, 4 जून: दिल्ली में आंधी-तूफान तो केरल में झमाझम, 12 राज्यों में भारी बारिश; 90 की स्पीड से हवा: IMD का अलर्ट

Kal ka Mausam Alert: मौसम विभाग ने कहा है कि 4 जून के केरल में मॉनसून के दस्तक देने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अमूमन 1 जून को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून केरल पहुंचता है लेकिन इस बार यह लेट हो चुका है।

Kal ka Mausam Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि कल यानी गुरुवार यानी 4 जून 2026 को देश के मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। IMD के मुताबिक, एक ओर जहां दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के केरल में दस्तक देने की प्रबल संभावना है, वहीं उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की गई है। IMD ने कहा है कि इस दौरान तेज हवा के झोंके भी चलेंगे जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। इसी के साथ IMD ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे एसीआर के लिए 4 से 6 जून तक गरज के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है और मौसम सुहाना रह सकता है।

IMD ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में कल यानी गुरुवार को तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 90 किलोमटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में 4 जून को सुबह से ही बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके अलावा, दोपहर या शाम के समय गरज-चमक और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जून के पहले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के प्रभाव से एनसीआर में मौसम सामान्य से अधिक अनुकूल बना रहेगा।

मध्य भारत और राजस्थान में धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि IMD के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में इस दौरान हवा की गति 40-60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। विभाग के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम तापमान 38°C से 40°C के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं, उत्तराखंड में भारी बारिश और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि (Hailstorm) की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 4 जून को ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने और पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र में भी 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।

कहां-कहां भारी बारिश? IMD के मुताबिक, 4 जून 2026 को भारत के करीब एक दर्जन यानी 12 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुरुवार को केरल में मॉनसून दस्तक दे सकता है। इसकी वजह से केरल और माहे में 4 जून को अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा (7-20 सेमी) होने का अनुमान है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तथा लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भी भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। कोंकण और गोवा के अलग-अलग क्षेत्रों में भी भारी बारिशकी संभावना जताई गई है।

ठाणे, नवी मुंबई और मुंबई में बदलेगा मौसम दूसरी तरफ स्थानीय मौसमी दशाएं और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तराखंड में भी कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी IMD ने जारी की है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। IMD ने कहा है कि ठाणे, नवी मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र में 4 जून से मौसम में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अलग-अलग इलाकों में गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी।