कल का मौसम, 29 मई: सावधान! 15 राज्यों में भारी आंधी-बारिश, IMD का अलर्ट; 100 की स्पीड से हवा के झोंके

Kal Ka Mausam: IMD ने कहा है कि 29 मई को दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में गरज के साथ आंधी आएगी और बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और ओडिशा समेत कुल 15 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है।

Kal Ka Mausam: कई दिनों की प्रचंड गर्मी और भीषण लू के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अब आंधी-बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। IMD ने नवीनतम मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल यानी शुक्रवार 29 मई को देश के बड़े हिस्से में मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव आने वाला है। IMD के मुताबिक 29 मई को उत्तर-पश्चिम भारत के निवासियों को भीषण लू (Heatwave) से बड़ी राहत मिलने की संभावना है, जबकि मॉनसून की सक्रियता और आंधी-तूफान की गतिविधियों में तेजी आएगी।

IMD ने कहा है कि 29 मई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में गरज के साथ आंधी आएगी और बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और ओडिशा समेत कुल 15 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है। IMD ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इस दौरान हवा की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। कुछ राज्यों में ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 29 मई को अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है।

भीषण लू से मिलेगी राहत, तापमान में भारी गिरावट हालाँकि, IMD ने कहा है कि 29 मई को पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू का असर रहेगा। IMD ने ये भी कहा है कि 29 मई से 31 मई के बीच उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 6-8 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट आने का अनुमान है। इसी तरह, मध्य भारत, पूर्वी भारत और गुजरात में भी तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा सकती है।

29 मई के लिए क्षेत्रीय मौसम का अलर्ट मौसम विभाग ने क्षेत्रवार अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि उत्तर-पश्चिम भारत में 29 मई को आंधी और ओलावृष्टि होने की संभावना है। IMD के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 80-90 किमी प्रति घंटे से 100 किमी/घंटा तक की रफ्तार से विनाशकारी आंधी चलने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 70-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर शुक्रवार को ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी की भी प्रबल संभावना है। हालांकि, IMD ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है।

पूर्वी भारत के लिए क्या पूर्वानुमान? IMD कहा है कि बिहार में 29 मई को 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भी 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हालांकि, ओडिशा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के पूर्वानिमान में कहा गया है कि केरल, माहे, तमिलनाडु और पुडुचेरी में छिटपुट से लेकर भारी वर्षा जारी रहेगी। IMD ने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक भारी वर्षा का अनुमान जताया है।

दिल्ली के लिए पूर्वानुमान: IMD ने कहा है कि 29 मई को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज-चमक के साथ आंधी (50-60 किमी प्रति घंटा) और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। दिल्ली-एनसीआर का विशेष पूर्वानुमान जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि 29 मई को दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और बारिश होने की संभावना है। दोपहर के बाद भी हल्की बारिश और तेज हवाएं जारी रह सकती हैं। दिल्ली का अधिकतम तापमान गिरकर 35-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से काफी कम होगा।