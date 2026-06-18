कल का मौसम, 19 जून: शुक्रवार को 17 राज्यों में बारिश, IMD का अलर्ट; दिल्ली टू बिहार बदलेगी फिजा, चलेंगे 80 के झोंके
IMD Weather Update and Forecast: मौसम विभाग ने कहा है कि कल पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली में आंधी का अनुमान है।
IMD Weather Update and Forecast: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने ताजा पूर्वानुमान में बताया है कि कल यानी शुक्रवार, 19 जून को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के अलग-अलग रूप देखने को मिलेंगे। IMD ने एक ओर जहां पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है, वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू (Heat Wave) का प्रकोप जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा कि अगले दो दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश हो सकती है, जबकि इसके बाद आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है।
उत्तर-पश्चिम भारत और दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?
IMD ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में कल शुक्रवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही सुबह या दोपहर के समय गरज-चमक और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है।इस दौरान हवा की गति 40-50 किमी/घंटा,रह सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से दिल्ली-एनसीआर में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान कल तापमान 40°C से 42°C के बीच रहने का अनुमान है।
पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि
हालांकि, IMD ने पूर्वी राजस्थान में 60-70 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज आंधी आने की आशंका जताई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं और धूल भरी आंधी चलने की भविष्यवाणी की है। IMD के मुताबिक, पहाड़ी क्षेत्रों यानी जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल शुक्रवार को गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। IMD ने हिमाचल और उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि (Hailstorm) की भी संभावना जताई है।
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अनुमान
मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम, असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर कल भारी से बहुत भारी वर्षा (12-20 सेमी) होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 19 से 24 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा IMD ने दक्षिण भारत में केरल और माहे में भी कल बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
बिहार-झारखंड में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान में कहा है कि कल शुक्रवार को बिहार में गरज के साथ तेज आंधी चल सकती है। इस दौरान हवा की स्पीड 80 किमी/घंटा तक रह सकती है। IMD ने कहा है कि इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इससे तापमान में 2-3°C की गिरावट आने की संभावना है। IMD के मुताबिक, झारखंड और ओडिशा में भी 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। यह स्थिति 20 जून यानी शनिवार तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड के कुछ इलाकों में कल से लेकर 24 जून तक छिटपुट से लेकर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है।
मॉनसून की क्या स्थिति?
मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि 18 जून यानी आज तक मॉनसून की उत्तरी सीमा (NLM) हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम, कोरापुट, फूलबनी, रांची, जमुई, और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। इसके साथ ही IMD ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों के दौरान मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ पूरी तरह अनुकूल बनी हुई हैं।
मॉनसूनी वर्षा में 38% की कमी
IMD के मुताबिक, अगले सप्ताह यानी 25 जून से 01 जुलाई तक मॉनसून के मध्य अरब सागर के शेष हिस्सों, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार और गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल होने की संभावना है। IMD ने अल नीनो (El Niño) के प्रभाव के बारे में भी बताया है और कहा है कि वर्तमान में भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनी हुई है, जिसके मॉनसून सीजन के दौरान और मजबूत होने की संभावना है। IMD ने यह भी कहा है कि 1 जून से 17 जून 2026 के दौरान, पूरे देश में मॉनसूनी वर्षा में-38% कमी दर्ज की गई है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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