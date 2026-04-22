कल का मौसम, 23 अप्रैल: आसमां से बरसेगी आग, इन इलाकों में पारा होगा 45 पार; IMD का येलो अलर्ट, बारिश के भी आसार

Weather Updates IMD Alert: मौसम विभाग ने ये अलर्ट भी जारी किया है कि हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली समेत ओडिशा और कोंकण एवं गोवा के कई इलाकों में भारी तापमान बढ़ोत्तरी की वजह से रातें गर्म रह सकती हैं और नींद में खलल पड़ सकती है।

Weather Updates IMD Alert: मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार (23 अप्रैल) के लिए जारी अपने पूर्वानुमान में देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीटवेव (लू) का प्रकोप रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में गुरुवार को आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। IMD ने अधिकतम तापमान 41°C से 43°C के बीच रहने का अनुमान जताया है, जबकि न्यूनतम तापमान 27°C के आसपास रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भीषण गर्मी की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार, गुरुवार को दिन भर आसमान के मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है, हालांकि दिल्ली के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी के आसार हैं और दिन के दौरान 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। IMD ने कहा है कि अगले दो दिन तक भी मौसम के इसी तरह बने रहने की संभावना है और शुक्रवार तक 'येलो अलर्ट' जारी रहेगा। मौसम विभाग ने ये अलर्ट भी जारी किया है कि हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली समेत ओडिशा और कोंकण एवं गोवा के कई इलाकों में भारी तापमान बढ़ोत्तरी की वजह से रातें गर्म रह सकती हैं। इससे लोग पसीने से लथपथ हो रातभर करवटें बदलने को मजबूर रह सकते हैं।

इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य भारत और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों के अधिकांश भागों में भी ऊष्ण लहर चलने की संभावना जताई है। IMD ने चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में 23 से 25 अप्रैल तक उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक, दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में लू या गर्म और उमस भरी स्थिति रहने की संभावना है। हालांकि, इस सप्ताह के दौरान उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश हिस्सों में गुरुवार को मौसम शुष्क रहने और तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है, जबकि कई जिलों में उष्ण लहर (लू) चलने की संभावना है। IMD के मुताबिक, राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और मेरठ मंडलों के जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।