कल का मौसम, 23 अप्रैल: आसमां से बरसेगी आग, इन इलाकों में पारा होगा 45 पार; IMD का येलो अलर्ट, बारिश के भी आसार
Weather Updates IMD Alert: मौसम विभाग ने ये अलर्ट भी जारी किया है कि हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली समेत ओडिशा और कोंकण एवं गोवा के कई इलाकों में भारी तापमान बढ़ोत्तरी की वजह से रातें गर्म रह सकती हैं और नींद में खलल पड़ सकती है।
Weather Updates IMD Alert: मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार (23 अप्रैल) के लिए जारी अपने पूर्वानुमान में देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीटवेव (लू) का प्रकोप रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में गुरुवार को आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। IMD ने अधिकतम तापमान 41°C से 43°C के बीच रहने का अनुमान जताया है, जबकि न्यूनतम तापमान 27°C के आसपास रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भीषण गर्मी की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार, गुरुवार को दिन भर आसमान के मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है, हालांकि दिल्ली के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी के आसार हैं और दिन के दौरान 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। IMD ने कहा है कि अगले दो दिन तक भी मौसम के इसी तरह बने रहने की संभावना है और शुक्रवार तक 'येलो अलर्ट' जारी रहेगा। मौसम विभाग ने ये अलर्ट भी जारी किया है कि हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली समेत ओडिशा और कोंकण एवं गोवा के कई इलाकों में भारी तापमान बढ़ोत्तरी की वजह से रातें गर्म रह सकती हैं। इससे लोग पसीने से लथपथ हो रातभर करवटें बदलने को मजबूर रह सकते हैं।
इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य भारत और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों के अधिकांश भागों में भी ऊष्ण लहर चलने की संभावना जताई है। IMD ने चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में 23 से 25 अप्रैल तक उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक, दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में लू या गर्म और उमस भरी स्थिति रहने की संभावना है। हालांकि, इस सप्ताह के दौरान उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश हिस्सों में गुरुवार को मौसम शुष्क रहने और तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है, जबकि कई जिलों में उष्ण लहर (लू) चलने की संभावना है। IMD के मुताबिक, राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और मेरठ मंडलों के जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
IMD ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी लू चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पटना में तापमान 45°C पार कर सकता है। हालांकि, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए IMD ने राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमानों के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में गुरुवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है, जिससे जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में गुरुवार को गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे इन इलाकों में मौसम सुहाना हो सकता है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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