Kal ka Mausam: उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच खुशखबरी, इन राज्यों में बारिश और ओले का अलर्ट
Rain Alert, Kal ka Mausam 16 April: उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इससे गर्मी से इन राज्यों में राहत मिलेगी। इसके अलावा, ओले भी गिरने वाले हैं।
Kal Ka Mausam, Weather Update 16 April: यूपी-दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से हीटवेव की चेतावनी तक जारी करनी पड़ी है। हालांकि, इस बीच, कुछ राज्यों के लिए खुशखबरी सामने आई है। यहां पर बारिश व ओले का अलर्ट जारी किया गया है। 16-19 अप्रैल के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बारिश और बर्फबारी होने वाली है। इसके अलावा, 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। वहीं, 17-19 अप्रैल के दौरान हिमाचल प्रदेश, 17 अप्रैल को उत्तराखंड में भी छिटपुट बारिश होने वाली है। 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में ओले गिरने वाले हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में 15, 18 और 19 अप्रैल, असम, मेघालय में 17 व 18 अप्रैल, नगालैंड में 18 अप्रैल को बारिश, बिजली गिरने और गरज के साथ तूफान आने वाला है। इसके अलावा, इस हफ्ते उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने वाला है। इसके अलावा, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में कुछ जगह लू चलने वाली है। 15 अप्रैल को असम, मेघालय में अलग-अलग जगहों पर ओले गिरेंगे।
पूर्वी भारत की बात करें तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 15-19 अप्रैल के दौरान, गंगा के मैदानी इलाकों में 17 अप्रैल, ओडिशा में 15-20 अप्रैल के दौरान छिटपुट बारिश, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 16 अप्रैल को गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी। दक्षिण भारत की बात करें तो 18-19 अप्रैल को आंतरिक कर्नाटक में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी। आंध्र प्रदेश और यनम में 17 व 18 अप्रैल को बिजली गिरने की संभावना है। पश्चिमी भारत की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र में 18-21 अप्रैल के दौरान बारिश होने वाली है।
शहर-- न्यूनतम तापमान-- अधिकतम तापमान
दिल्ली-40-----21
लखनऊ 39----- 23
पटना 39--- 24
देहरादून 34---- 17
चंडीगढ़ 36---- 17
मुंबई 36 ----26
श्रीनगर 24 ----9
गांधीनगर 40 ----26
रायपुर 40 ----24
शिमला 27---- 16
रांची 38 ----23
बेंगलुरु 36 ----23
जयपुर 39 ----23
भोपाल 38 ----20
चेन्नई 38 ----28
हैदराबाद 41---- 27
कोलकाता 37 ----26
(सभी आंकड़े डिग्री सेल्सियस में)
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
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