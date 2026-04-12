Kal Ka Mausam 13 April: अब गर्मी करेगी परेशान, दिल्ली, UP और बिहार में बढ़ेगा पारा, कल के मौसम का हाल

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अप्रैल के पहले हफ्ते में उत्तर भारत के लोगों को ठंडक महसूस हुई थी। अब गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 13 अप्रैल को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में मौसम साफ रहेगा।

Kal Ka Mausam 13 April: अप्रैल के पहले हफ्ते में हल्की ठंडक के बाद उत्तर भारत में एक बार फिर से गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में धीरे-धीरे मौसम अपनी तपिश दिखा रहा है, तो वहीं मध्य भारत में भी तेज धूप पड़ रही है। हालांकि, सुबह और शाम में हल्की ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को राहत मिली हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्ते में उत्तर भारत के सभी राज्यों के अधिकतम तापमान में छह से आठ डिग्री की बढ़ोतरी होगी।

कल यानी 13 अप्रैल के मौसम की बात करें, तो इस दिन भी पिछले कुछ दिनों की तरह ही मौसम रहेगा। विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में कल भी ठंडक बनी रहेगी। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। दूसरी तरफ पू्र्वोत्तर भारत के राज्यों जैसे की असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड में तेज हवाओं के साथ बारिश कल भी होती रहेगी। हालांकि, कई जगहों पर धूप निकलने की संभावना भी है।

दिल्ली, यूपी और बिहार में बढ़ेगी तपिश मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब मौसम गर्मी की तरफ बढ़ रहा है। 13 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 डिग्री पहुंचने की आशंका है। पूरे दिन धूप खिली रहेगी। आने वाले कुछ हफ्तों में यहां हीटवेव चलने की भी आशंका है। उत्तर प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज धूप खिली रहेगी, जिसकी वजह से यहां पर तेज गर्मी पड़ेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन तेज धूप की वजह से उमस और गर्मी बढ़ेगी।

मौसम विभाग ने बताया कि कल उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों का तापमान 34 से 41 डिग्री सेल्यियस के बीच रहेगा।

पंजाब, हरियाणा और मध्य भारत में बढ़ेगी गर्मी मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीशगढ़ ओडिशा और झारखंड जैसे इलाकों में सुबह शाम चलने वाली ठंड़ी हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान 13 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं मैदानी इलाकों का न्यूनतम तापमान 18 से 25 डिग्री के बीच रहेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीश गढ़ में तेज धूप खिली रहेगी। इसकी वजह से दिन के समय अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर जा सकता है। लगातार पड़ती तेज धूप की वजह से अगले हफ्ते तक यहां पर हीटवेव चलने की आशंका बनी हुई है।