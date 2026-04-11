Kal Ka Mausam 12 April: उत्तर भारत में पड़ने जा रही गर्मी, 8 डिग्री बढ़ेगा पारा; जानें अपने शहर का मौसम
Kal Ka Mausam 12 April: उत्तर भारत में गर्मी पड़ने वाली है, जिसकी वजह से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तापमान में आठ डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जानिए, अपने शहर के कल के मौसम का हाल...
Kal Ka Mausam 12 April, Weather Update: उत्तर भारत में एक बार फिर से गर्मी का दौर शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई, लेकिन अब फिर से तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस हफ्ते उत्तर भारत में अधिकतम तापमान में छह से आठ डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं, पूर्वी भारत और मध्य भारत में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। इसके चलते दो दिन बाद उत्तर भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने वाला है।
पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्व भारत में अधिकांश जगह अधिकतम तापमान 34-41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सौराष्ट्र व कच्छ के कुछ इलाकों पर दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक रहा। केरल व माहे में कुछ जगहों पर, गुजरात, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के कुछ जगहों पर तापमान सामान्य से अधिक रहा।
वहीं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, असम, मेघालय, मिजोरम में न्यूनतम तापमान 12-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। देश के मैदानी इलाकों में यह 18-25 डिग्री के बीच रहा है। आज भारत के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापामन 14.2 डिग्री सेल्यसियस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजीजाबाद में रिकॉर्ड किया गया।
मेघालय में गरज के साथ भारी बारिश
मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में 11-14 अप्रैल के दौरान असम, मेघालय में गरज, बिजली और तेज हवाओं जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर तक रहेगी, के साथ हल्की बारिश होगी। 10-15 अप्रैल के दौरान अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बिजली गिरने की आशंका है। दक्षिण भारत में उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 14 व 15 अप्रैल को, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 13 से 15 अप्रैल तक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में 11 अप्रैल से मध्यम बारिश होगी। वहीं, केरल व माहे में 11-13 अप्रैल तक, तटीय कर्नाटक में 13-15 अप्रैल तक बिजली गिरने की संभावना है।
जानिए कल के मौसम का हाल ( Kal Ka Mausam)
|शहर
|न्यूनतम तापमान
|अधिकतम तापमान
|दिल्ली
|37
|18
|लखनऊ
|36
|20
|पटना
|37
|23
|देहरादून
|31
|17
|चंडीगढ़
|32
|17
|मुंबई
|36
|25
|श्रीनगर
|22
|8
|गांधीनगर
|39
|24
|रायपुर
|41
|22
|शिमला
|20
|10
|रांची
|33
|20
|बेंगलुरु
|36
|23
|जयपुर
|36
|23
|भोपाल
|37
|20
|चेन्नई
|37
|28
|हैदराबाद
|38
|25
|कोलकाता
|35
|26
(सभी आंकड़े डिग्री सेल्सियस में)
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
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