आज का मौसम 18 जुलाईः बिहार से लेकर पहाड़ों तक होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने दी वॉर्निंग
मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से बिहार से लेकर सिक्किम तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश और विदर्भ में हल्की बारिश की संभावना है।
बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर पूरे उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, यूपी और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 60 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि नदी के करीब और जलभराव वाले इलाकों से लोग बाहर चले जाएं। इसके अलावा बारिश के दौरान बाहर ना निकलें।
यहां हो सकती है मूसलाधार बारिश
मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघयालय. बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश का यह सिलसिला 22 जुलाई तक जारी रह सकता है। वहीं 19 और 22 जुलाई को जम्मू-कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल, उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान भूस्खलन की भी आशंका है। ऐसे में पर्यटकों को खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और दक्षिण भारत में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने गुजरात और केरल में भी बारिश की संभावना जताई है।
उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 18 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, जौनपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, देवरिया कुशीनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, आंबेडकर नगर, बलरामपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 19 से 22 जुलाई तक पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रह सकता है।
दिल्ली में गर्मी और उमस, कब होगी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में फिलहाल ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। आसमान में छाए रहेंगे और लोगों को उमस से जूझना पड़ेगा। बीच-बीच में हल्की बौछार पड़ सकीत है। 20 जुलाई के बाद राजधानी में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रतिघंटा रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
बिहार और झारखंड का मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में 18 से 22 जुलाई तक भारी से भारी बारिश हो सकती है। पटना, नालंदा, गया, नवादा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, बक्सर, अरवल, मुजफ्फरपुर, सिवान, वैशाली, सीतामढ़, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, बांका, भागलपुर, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में 18 से 21 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर, सिरोही, जालौर, फलोदी, दौसा, भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा, टोंक, झालावाड़ और अजमेर में बारिश होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किमी प्रतिघंटा तक रह सकती है।
पहाड़ी इलाकों का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश की संभावना है। 18 से 23 जुलाई तक यह दौर जारी रहेगा। राज्य की राजधानी देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाक में व्यापक बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, चंबा, हमीरपुर, ऊना, मंडी, बिलासपुर, सिरमर, किन्नौर और सोलन में भारी बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू-कश्मीर में 22 और 23 जुलाई को प्यापक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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