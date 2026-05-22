पारा 48 डिग्री के पार, आसमान से बरस रही आग! बस इतने दिन इंतजार, आ रहा है मॉनसून
IMD Weather Update: उत्तर भारत में 48°C की भीषण गर्मी और हीटवेव का कहर जारी है। वहीं, मुंबई में प्री-मॉनसून बारिश से राहत मिली है। जानें 26 मई को केरल पहुंचने वाले मॉनसून का पूरा रूट और आपके राज्य में कब शुरू होगी झमाझम बारिश।
उत्तर भारत में इस समय भीषण गर्मी और लू का सितम जारी है, लेकिन देश के कई राज्यों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक, गुजरात, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में प्री-मॉनसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं। हालांकि, दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में अभी गर्मी से कोई राहत नहीं है और यहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मॉनसून के आने की तारीख और देश भर के मौसम को लेकर ताजा अलर्ट जारी किया है। हालांकि एक तरफ जहां उत्तर भारत भयंकर लू यानी हीटवेव और 48 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के तापमान से झुलस रहा है, वहीं दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में प्री-मॉनसून बारिश ने राहत की सांस दी है। मॉनसून के 26 मई के आसपास केरल तट पर टकराने की प्रबल संभावना है।
मॉनसून का पूरा रूट और अपडेट: कहां से शुरू, कहां तक जाएगा?
शुरुआत (केरल में दस्तक): IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 3-4 दिनों में दक्षिण-पूर्व अरब सागर, कोमोरिन क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो रही हैं। मॉनसून 26 मई के आसपास केरल पहुंच जाएगा। इसमें 4 दिन कम या ज्यादा होने का मार्जिन रखा गया है।
मौसम विभाग का कहना है कि मध्य बंगाल की खाड़ी से लेकर तमिलनाडु तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, जिसका असर दक्षिण भारत के मौसम पर पड़ रहा है। केरल में बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत का सफर: केरल में दस्तक देने के साथ ही यह तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि) में 27 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी किया जा चुका है।
मध्य और पश्चिम भारत: जून के पहले से दूसरे सप्ताह के बीच मॉनसून महाराष्ट्र (सहित मुंबई), तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को पूरी तरह कवर कर सकता है।
उत्तर भारत: जून के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक मॉनसून के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सुदूर हिस्सों तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके बाद उत्तर भारत को इस जानलेवा गर्मी से स्थायी राहत मिलेगी।
उत्तर भारत में हीटवेव का रेड अलर्ट: यूपी का बांदा बना 'भट्टी'
जब तक मॉनसून उत्तर भारत पहुंचेगा, तब तक यहां के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। IMD ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
बांदा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी: यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे ज्यादा तप रहा है। बांदा लगातार देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। यहां पारा 48.2°C दर्ज किया गया है। आगरा, प्रयागराज और झांसी जैसे जिलों में भी तापमान 45-46°C के पार है।
दिल्ली-NCR: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में 27 मई तक तापमान 44°C से 46°C के बीच रहने का अनुमान है। पश्चिमी यूपी और दिल्ली में रातें भी असामान्य रूप से गर्म रह रही हैं और दिन में 45 किमी/घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं (लू) चल रही हैं।
मुंबई और आस-पास के इलाकों को बारिश से राहत
उत्तर भारत की तपिश के विपरीत, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में प्री-मॉनसून गतिविधियों ने जोर पकड़ लिया है। मुंबई और विशेषकर मुलुंड जैसे इसके उपनगरीय इलाकों में हुई तेज बारिश ने लोगों को उमस और बढ़ते तापमान से बड़ी राहत दी है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, मुंबई और आस-पास के इलाकों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ फुहारें पड़ने की संभावना बनी रहेगी।
IMD की आम जनता के लिए एडवाइजरी
लू वाले क्षेत्रों के लिए: स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग ने हिदायत दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें, और प्यास न लगने पर भी पानी, ओआरएस या नींबू पानी पीते रहें।
आंधी-बारिश वाले क्षेत्रों के लिए: तेज आंधी या बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों के नीचे या जल निकायों के पास खड़े न हों।
देशभर का मौसम फिलहाल दो विपरीत ध्रुवों में बंटा हुआ है- उत्तर में झुलसाने वाली लू का कहर जारी है, तो वहीं दक्षिण-पश्चिम और पूर्वोत्तर में मॉनसून की सुहावनी आहट सुनाई देने लगी है।
केरल में मॉनसून से पहले एनडीआरफ की आठ टीम तैनात की जाएंगी
केरल में अगले हफ्ते मॉनसून के दस्तक देने संभावना के मद्देनजर तैयारियों के तहत राज्य में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की आठ टीम तैनात की जाएंगी। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) की एक विज्ञप्ति के अनुसार, केरल के कोल्लम, पत्तनमथिट्टा, अलाप्पुझा, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड और वायनाड जिलों में एनडीआरएफ की एक-एक टीम तैनात की जाएगी।
एनडीआरएफ की प्रत्येक टीम में 30 बचावकर्मी होंगे। हर एक टीम आत्मनिर्भर होने के साथ आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक खोज एवं बचाव उपकरण, संचार उपकरण तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित होगी। ये सभी टीम केएसडीएमए के सदस्य सचिव के अनुरोध पर तैनात की गई हैं।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें
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