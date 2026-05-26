गर्मी से बेहाल उत्तर भारत के लिए राहत की उलटी गिनती शुरू, इस दिन से होगी झमाझम बारिश

उत्तर और मध्य भारत में भीषण लू का कहर जारी है। जानें मौसम विभाग (IMD) ने 29 मई से आंधी-बारिश और तापमान में गिरावट को लेकर क्या बड़ा अपडेट जारी किया है।

भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू (Heatwave) से जूझ रहे उत्तर और मध्य भारत के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, दिल्ली-यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक अगले दो-तीन दिन गर्मी का टॉर्चर जारी रहेगा। हालांकि, 29 मई से मौसम में बड़े बदलाव की उम्मीद है। इसका सीधा असर भारत के करोड़ों नागरिकों पर पड़ेगा, जिन्हें न सिर्फ चिलचिलाती धूप से आजादी मिलेगी, बल्कि खेती-किसानी और बिजली-पानी के गहराते संकट से जूझ रहे राज्यों को भी राहत की सांस मिलेगी।

कब से बदलेगा मौसम का मिजाज? मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि 28 मई तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली-एनसीआर सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। दिन के साथ-साथ रातें भी अब लोगों को झुलसा रही हैं।

हालांकि, 29 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी।

इन राज्यों में सबसे ज्यादा गर्मी का अलर्ट फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ के इलाकों में गर्मी सबसे खतरनाक स्तर पर है। पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में भी अगले दो से तीन दिनों तक लू के थपेड़े आम जनजीवन को प्रभावित करते रहेंगे। बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भयंकर उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।

हीटवेव अलर्ट का राज्यवार डेटा नीचे दी गई टेबल में मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्यों में लू (Heatwave) की स्थिति दर्शाई गई है:

राज्य / क्षेत्र हीटवेव का अलर्ट (कब तक) पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली 25 से 28 मई उत्तर प्रदेश 25 से 28 मई मध्य प्रदेश, विदर्भ और ओडिशा 25 से 29 मई राजस्थान 25 से 30 मई छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 25 से 28 मई जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश 26 और 27 मई

कैसे शुरू हुआ गर्मी का यह भीषण दौर? भारत में इस साल गर्मी ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस लंबे और खतरनाक लू के दौर के पीछे कुछ अहम भौगोलिक और मौसमी कारण रहे हैं:

पश्चिमी विक्षोभ की कमी: मई के महीने में आमतौर पर उत्तर भारत में आने वाले ठंडे पश्चिमी विक्षोभ इस बार बेहद कमजोर रहे, जिससे प्री-मानसून बारिश नहीं हुई।

अल नीनो (El Nino) का प्रभाव: प्रशांत महासागर में अल नीनो के कारण इस साल वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को सीधे तौर पर तपाया है।

रात के तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि: हाल ही में दिल्ली जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 14 सालों में मई की सबसे गर्म रात का रिकॉर्ड है।

विशेषज्ञों की चेतावनी "लगातार तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ गया है। जब तक बारिश से तापमान में गिरावट नहीं आती, तब तक आम लोगों और खासतौर पर बुजुर्गों-बच्चों को दोपहर के वक्त बाहर निकलने से बचना चाहिए और लगातार पानी पीते रहना चाहिए।" - मौसम और स्वास्थ्य विशेषज्ञ

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) Q1: उत्तर भारत में हीटवेव (लू) से कब राहत मिलेगी? उत्तर: मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर और मध्य भारत में 28 मई तक लू का असर रहेगा। 29 मई से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण बारिश और तेज हवाओं से भीषण गर्मी से राहत मिलने की प्रबल संभावना है।

Q2: 'वार्म नाइट' क्या होती है और यह क्यों खतरनाक है? उत्तर: जब किसी क्षेत्र का न्यूनतम (रात का) तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो जाता है, तो उसे 'वार्म नाइट' कहते हैं। इसमें रात में भी गर्मी और उमस बनी रहती है, जिससे शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा होने का मौका नहीं मिल पाता।

Q3: दिल्ली-एनसीआर में मानसून कब दस्तक देगा? उत्तर: आम तौर पर दिल्ली-एनसीआर में मानसून 25 से 30 जून के बीच पहुंचता है। 29 मई से शुरू होने वाली बारिश प्री-मानसून गतिविधियों का हिस्सा होगी, जिससे फौरी राहत मिलेगी।