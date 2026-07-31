आज का मौसम 31 जुलाई: रफ्तार पकड़ रहा मॉनसून, यूपी-बिहार समेत 15 राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन का भी अलर्ट जारी किया गया है।
बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के उत्तरी हिस्से में मॉनसून थोड़ा स्लो होने के बाद फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 15 राज्यों में अगले पांच से छह दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 31 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 अगस्त तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ के पश्चिमी इलाकों में और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं मॉनसून ट्रफ बीकानेर, कोटा, गुना, सागर, गोपपालपुर से होकर बंगाल की खाड़ी तक फैली है। इसके अलावा जम्मू डिवीजन के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पशच्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। इस वजह से कई राज्यों में, खासकर पहाड़ी राज्यों में अगले पांच दिन भारी पड़ सकते हैं।
इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक अगल 24 घंटे के अंदर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान और झारखंड में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है।
उत्तर प्रदेश का मौसम
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, शामली, बांदा, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 3 से 5 जुलाई तक पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में मॉनसून कमजोर रहा और ज्यादा बारिश नहीं हुई। हालांकि मौसम विभाग ने खुशखबरी देते हुए कहा है कि एक बार फिर यहां मॉनसून रफ्तार पकड़ रहा है और 5 या 6 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, उन्नाव, वाराणसी, प्रयागराज, देवरिया, बलिया, चंदौली, कुशीनगर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती और बहराइच में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
दिल्ली का मौसम, बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि इस बारिश से उमसभरी गर्मी से लोगों को काफी राहत मिलेगी।
बिहार और झारखंड में बरसेंगे बादल
मौसम विभाग ने बिहार में भी अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उम्मीद है कि अगस्त के पहले सप्ताह में बिहार और झारखंड में अच्छी बारिश हो। मौसम विभाग ने बिहार में 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। पटना, गया,मुंगेर, सिवान, पश्चिमी चंपारण, बांका, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी और मुजफ्फरनगर में बारिश की संभावना है। इसके अलावा झारखंड के ज्यादातर जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।
पहाड़ों में आफत की बारिश
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग, गांदरबल, कठुआ, सांबा, उधमपुर और रियासी में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, कुल्लू, मनाली, चंबा और मंडी में भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के देबरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, चंपावत, उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है।
असम में भयंकर बाढ़ से जन-जीवन अस्तव्यस्त
पूर्वोत्तर में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। असम इन दिनों बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। जानकारी के मुताबिक राज्य में बारिश और बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 80 पहुंच गई है। बाढ़ से कम से कम 3 लाख लोग प्रभावित हैं। 31 जुलाई से अगले तीन दिन तक असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड मिजोरम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
राजस्थान में होगी झमाझम बारिश
मौसम विभाग ने राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद, नर्मदा, सूरत, वडोदरा समेत कई जिलों में 8 से 12 इंच तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के विदर्भ और मराठवाड़ा में भी बारिश की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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