घाटी में घटा तापमान, ठहर गए सड़क, रेल और विमान; JK में सफेद आफत बरसा रहा आसमान

कश्मीर घाटी में मंगलवार को हुई ताजा बर्फबारी के कारण श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा तथा हवाई परिचालन भी बाधित हो गया। अधिकारियों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से घाटी के अधिकांश हिस्सों में रात भर बर्फबारी हुई। वहीं, श्रीनगर सहित मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम जबकि सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी दर्ज की गई।

हाईवे थमा अधिकारियों ने बताया कि बर्फबारी के कारण सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम के पर्यटक स्थल बर्फ की मोटी चादर से ढक गए हैं। उन्होंने बताया कि मध्य, उत्तर और दक्षिण कश्मीर के जिलों में बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बाधित हुआ। काजीगुंड और बनिहाल के बीच बर्फ जमा होने की वजह से श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है।

रेल की रफ्तार पर ब्रेक उन्होंने बताया कि बर्फ हटाने का काम जारी है और इस दौरान राजमार्ग पर किसी भी प्रकार के यातायात की अनुमति नहीं दी जा रही है। बर्फबारी के कारण रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। ट्रेन की पटरियों तथा हवाईअड्डे के रनवे पर पर भी बर्फ जमी रहने के कारण बनिहाल तथा बडगाम के बीच कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गईं।

आसमान तक असर हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर अब तक कुल 59 उड़ानें (29 आगमन और 29 प्रस्थान) रद्द की गई हैं। उन्होंने कहा, 'श्रीनगर हवाई अड्डे पर खराब मौसम तथा मौजूदा परिस्थितियों के कारण आज के लिए श्रीनगर से आने-जाने वाली इंडिगो और एयर इंडिया की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।'

अधिकारियों ने कहा, 'यात्रियों से अनुरोध है कि वे नवीनतम अद्यतन जानकारी और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अपनी संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।' खराब मौसम के बीच जनता की सहायता के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने संबंधित जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के साथ संपर्क नंबर भी जारी किया हैं। उड़ानों के रद्द होने का सीधा असर पर्यटकों पर पड़ा है, जो घाटी में खराब मौसम के चलते फंस गए हैं।

आगे कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार शाम तक अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है जबकि कुछ स्थानों पर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश या बर्फबारी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है।

इस बीच, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के 11 जिलों के लिए उच्च और मध्यम तीव्रता वाले हिमस्खलन की चेतावनी जारी की।