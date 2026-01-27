Hindustan Hindi News
घाटी में घटा तापमान, ठहर गए सड़क, रेल और विमान; JK में सफेद आफत बरसा रहा आसमान

घाटी में घटा तापमान, ठहर गए सड़क, रेल और विमान; JK में सफेद आफत बरसा रहा आसमान

संक्षेप:

हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर अब तक कुल 59 उड़ानें (29 आगमन और 29 प्रस्थान) रद्द की गई हैं। उन्होंने कहा, 'श्रीनगर हवाई अड्डे पर खराब मौसम तथा मौजूदा परिस्थितियों के कारण आज के लिए श्रीनगर से आने-जाने वाली इंडिगो और एयर इंडिया की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।'

Jan 27, 2026 01:44 pm ISTNisarg Dixit भाषा
कश्मीर घाटी में मंगलवार को हुई ताजा बर्फबारी के कारण श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा तथा हवाई परिचालन भी बाधित हो गया। अधिकारियों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से घाटी के अधिकांश हिस्सों में रात भर बर्फबारी हुई। वहीं, श्रीनगर सहित मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम जबकि सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी दर्ज की गई।

हाईवे थमा

अधिकारियों ने बताया कि बर्फबारी के कारण सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम के पर्यटक स्थल बर्फ की मोटी चादर से ढक गए हैं। उन्होंने बताया कि मध्य, उत्तर और दक्षिण कश्मीर के जिलों में बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बाधित हुआ। काजीगुंड और बनिहाल के बीच बर्फ जमा होने की वजह से श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है।

रेल की रफ्तार पर ब्रेक

उन्होंने बताया कि बर्फ हटाने का काम जारी है और इस दौरान राजमार्ग पर किसी भी प्रकार के यातायात की अनुमति नहीं दी जा रही है। बर्फबारी के कारण रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। ट्रेन की पटरियों तथा हवाईअड्डे के रनवे पर पर भी बर्फ जमी रहने के कारण बनिहाल तथा बडगाम के बीच कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गईं।

आसमान तक असर

हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर अब तक कुल 59 उड़ानें (29 आगमन और 29 प्रस्थान) रद्द की गई हैं। उन्होंने कहा, 'श्रीनगर हवाई अड्डे पर खराब मौसम तथा मौजूदा परिस्थितियों के कारण आज के लिए श्रीनगर से आने-जाने वाली इंडिगो और एयर इंडिया की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।'

अधिकारियों ने कहा, 'यात्रियों से अनुरोध है कि वे नवीनतम अद्यतन जानकारी और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अपनी संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।' खराब मौसम के बीच जनता की सहायता के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने संबंधित जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के साथ संपर्क नंबर भी जारी किया हैं। उड़ानों के रद्द होने का सीधा असर पर्यटकों पर पड़ा है, जो घाटी में खराब मौसम के चलते फंस गए हैं।

आगे कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार शाम तक अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है जबकि कुछ स्थानों पर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश या बर्फबारी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है।

इस बीच, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के 11 जिलों के लिए उच्च और मध्यम तीव्रता वाले हिमस्खलन की चेतावनी जारी की।

प्राधिकरण ने बताया कि गांदरबल जिले में 2,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 'उच्च खतरे' वाले हिमस्खलन की संभावना है। वहीं, कश्मीर के अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलगाम और कुपवाड़ा जिलों के साथ-साथ जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और रामबन जिलों में 2,000 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में 'मध्यम खतरे' के हिमस्खलन का अनुमान है। यह चेतावनी मंगलवार शाम तक प्रभावी रहेगी।

निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
