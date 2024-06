कैसे रहेगा 2 June 2024 इंदौर का मौसम, जानें वेदर अपडेट्स

ऐप पर पढ़ें

इंदौर में आज का मौसम: इंदौर में आज न्यूनतम तापमान 27.68 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक दिनभर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 33.1 सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

इंदौर में कल का न्यूनतम तापमान 27.42 सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 39.7 सेल्सियस दर्ज किया गया था। सुबह आर्द्रता 48% दर्ज की गई। सूर्योदय 05:41:31 बजे हुआ है और सूर्यास्त 19:08:11 बजे होगा।

इंदौर में पूरे हफ्ते के मौसम का ब्योरा नीचे है।

सोमवार : अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.42 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिनभर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मंगलवार : अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.94 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आसमान साफ रहने की संभावना है।

बुधवार : अधिकतम तापमान 38.35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आसमान साफ रहने की संभावना है।

गुरुवार :अधिकतम तापमान 39.88 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आसमान साफ रहने की संभावना है।

शुक्रवार : अधिकतम तापमान 40.81 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.74 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आसमान साफ रहने की संभावना है।

शनिवार : अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बादल छाए रहने की संभावना है।

अगर आपकी योजना यात्रा करने की है, तो उससे पहले भारत के प्रमुख शहरों के मौसम का हाल पहले जान लें।

लखनऊ: न्यूनतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधितकत तापमान 44.39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बादल छाए रहने की संभावना है।

कानपुर: न्यूनतम तापमान 33.11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधितकत तापमान 44.97 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बादल छाए रहने की संभावना है।

पटना: न्यूनतम तापमान 31.26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधितकत तापमान 44.88 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बादल छाए रहने की संभावना है।

बेंगलुरू: न्यूनतम तापमान 21.32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधितकत तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिनभर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मुंबई: न्यूनतम तापमान 29.63 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधितकत तापमान 32.99 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बादल छाए रहने की संभावना है।

Disclaimer: This is an AI-driven article.