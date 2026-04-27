गर्मी की मार के बीच बारिश लेगी एंट्री, दिल्ली समेत इन राज्यों में बौछार के आसार

हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार समेत 18 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक की संभावना है।

चुभने वाली गर्मी का सामना कर रहे उत्तर भारतीय राज्यों के लिए खुशखबरी है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच बारिश का दौर शुरू हो सकता है। पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि एक के बाद पश्चिमी विक्षोभों को आने के आसार हैं, जिनके चलते तापमान में तेजी से गिरावट हो सकती है। खास बात है कि बारिश के साथ 27 अप्रैल से मौसम करवट ले सकता है। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत के कई शहरों में आंकड़ा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है।

कब होगी बारिश मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 27 अप्रैल की शाम से ही छिटपुट धूल भरी आंधियां और हल्की बारिश शुरू हो सकती है। शुरुआती दौर के बाद अगले कुछ दिनों में यह और बढ़ सकती है। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों समेत कई उत्तरी राज्यों में बड़े पैमाने पर धूल भरी आंधियां चलने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

राजस्थान में शुरुआत राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है, हालांकि इस दौरान कई जगह हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार समेत 18 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) और गरज-चमक की संभावना है।

बिहार के 13 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट बिहार के दक्षिण-पश्चिम हिस्सों में जारी भीषण गर्मी के दौर के बीच IMD ने 13 जिलों में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का सोमवार को 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। इसने बताया कि 13 जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, आकाशीय बिजली गिरने तथा ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल जिलों में अगले 48 घंटे में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अनुमान है।

कब से मिलेगी राहत अनुमान बताते हैं कि 29 अप्रैल से तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिरना शुरू हो सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि गर्मी तुरंत खत्म हो जाएगी, लेकिन तापमान में थोड़ी गिरावट संभव है। ठंडक व्यापक रूप से बारिश कितनी हो रही है, इसपर निर्भर करेगी।

मौसम विभाग अलर्ट मौसम वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि हालांकि बारिश से गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन इसके साथ आने वाले तूफान स्थानीय स्तर पर मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इसमें कम दिखाई देने जैसी परेशानियां हो सकती हैं।

45 डिग्री पार पहुंचा पारा सोमवार दोपहर तक भारत का सबसे गर्म शहर उत्तर प्रदेश का बिंदकी रहा। यहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। जबकि, मैनपुरी, बालनगीर, पश्चिम मेदिनीपुर, कृपालु धाम मानगढञ, अमरोहा, गढ़चांदूर, एटा, बलरामपुर, राउरकेला में 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है।