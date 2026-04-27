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गर्मी की मार के बीच बारिश लेगी एंट्री, दिल्ली समेत इन राज्यों में बौछार के आसार

Apr 27, 2026 02:05 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार समेत 18 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक की संभावना है।

गर्मी की मार के बीच बारिश लेगी एंट्री, दिल्ली समेत इन राज्यों में बौछार के आसार

चुभने वाली गर्मी का सामना कर रहे उत्तर भारतीय राज्यों के लिए खुशखबरी है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच बारिश का दौर शुरू हो सकता है। पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि एक के बाद पश्चिमी विक्षोभों को आने के आसार हैं, जिनके चलते तापमान में तेजी से गिरावट हो सकती है। खास बात है कि बारिश के साथ 27 अप्रैल से मौसम करवट ले सकता है। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत के कई शहरों में आंकड़ा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है।

कब होगी बारिश

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 27 अप्रैल की शाम से ही छिटपुट धूल भरी आंधियां और हल्की बारिश शुरू हो सकती है। शुरुआती दौर के बाद अगले कुछ दिनों में यह और बढ़ सकती है। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों समेत कई उत्तरी राज्यों में बड़े पैमाने पर धूल भरी आंधियां चलने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

राजस्थान में शुरुआत

राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है, हालांकि इस दौरान कई जगह हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार समेत 18 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) और गरज-चमक की संभावना है।

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बिहार के 13 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

बिहार के दक्षिण-पश्चिम हिस्सों में जारी भीषण गर्मी के दौर के बीच IMD ने 13 जिलों में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का सोमवार को 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। इसने बताया कि 13 जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, आकाशीय बिजली गिरने तथा ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल जिलों में अगले 48 घंटे में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अनुमान है।

कब से मिलेगी राहत

अनुमान बताते हैं कि 29 अप्रैल से तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिरना शुरू हो सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि गर्मी तुरंत खत्म हो जाएगी, लेकिन तापमान में थोड़ी गिरावट संभव है। ठंडक व्यापक रूप से बारिश कितनी हो रही है, इसपर निर्भर करेगी।

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मौसम विभाग अलर्ट

मौसम वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि हालांकि बारिश से गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन इसके साथ आने वाले तूफान स्थानीय स्तर पर मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इसमें कम दिखाई देने जैसी परेशानियां हो सकती हैं।

45 डिग्री पार पहुंचा पारा

सोमवार दोपहर तक भारत का सबसे गर्म शहर उत्तर प्रदेश का बिंदकी रहा। यहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। जबकि, मैनपुरी, बालनगीर, पश्चिम मेदिनीपुर, कृपालु धाम मानगढञ, अमरोहा, गढ़चांदूर, एटा, बलरामपुर, राउरकेला में 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है।

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राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सुबह से ही गर्मी का एहसास रहा और न्यूनतम तापमान सामान्य 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो से 1.2 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान के 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं वहीं तेज हवाएं चल सकती हैं।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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