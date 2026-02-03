पहाड़ों पर बर्फबारी का तांडव, मैदानों में कोहरे का पहरा: जानें इस सप्ताह का पूरा वेदर अपडेट

संक्षेप: India weather forecast (3-8 फरवरी 2026): उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। दिल्ली, यूपी और पंजाब में घने कोहरे की चेतावनी। जानिए आपके राज्य और जिले में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज और तापमान की पूरी जानकारी।

india weather forecast: इस सप्ताह (3 फरवरी से 8 फरवरी तक) भारत में मौसम का मिजाज काफी हद तक सूखा और सामान्य से गर्म रहने वाला है। हालांकि शुरुआती दिनों में उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के प्रभाव से कुछ गतिविधियां देखी जा रही हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, फरवरी में पूरे देश में सामान्य से अधिक अधिकतम रहने की संभावना है, जबकि वर्षा सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। फिलहाल वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण बारिश और बर्फबारी की स्थिति बनी हुई है, वहीं दक्षिण और पश्चिम भारत में धीरे-धीरे गर्मी का अहसास बढ़ने लगा है। आइए इस सप्ताह का पूरा वेदर अपडेट जानते हैं।

उत्तर भारत: बारिश, बर्फबारी और घना कोहरा पहाड़ी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड): 3 फरवरी तक इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 5 फरवरी की रात से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे सप्ताहांत में फिर से पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। श्रीनगर, गुलमार्ग, और पहलगाम जैसे क्षेत्रों में 3 और 4 फरवरी को भारी बर्फबारी का अनुमान है। लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में तापमान -12°C तक गिर सकता है। शिमला, मनाली, लाहौल-स्पीति और चंबा में हिमस्खलन (Avalanche) की चेतावनी जारी की गई है। 6 फरवरी से एक नया विक्षोभ आने के कारण यहाँ सप्ताह का अंत भी बर्फबारी के साथ होगा।

मैदानी इलाके (दिल्ली, पंजाब, हरियाणा): 3 फरवरी को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C के बीच रहेगा। पंजाब और हरियाणा के कई जिलों (अमृतसर, पटियाला, हिसार) में 4 फरवरी तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश: पश्चिमी यूपी में 5 फरवरी तक घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। प्रयागराज, अयोध्या और लखनऊ जैसे जिलों में सुबह के समय दृश्यता काफी कम रह सकती है।

मध्य और पूर्वी भारत: तापमान में गिरावट मध्य प्रदेश और राजस्थान: राजस्थान के पूर्वी हिस्सों और मध्य प्रदेश में 3-4 फरवरी के दौरान हल्की बारिश या गरज के साथ छींटें पड़ सकते हैं। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2-4°C की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सुबह-शाम की ठंड बनी रहेगी।

बिहार और पश्चिम बंगाल: इन राज्यों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।

दक्षिण और पश्चिम भारत: गर्मी की दस्तक महाराष्ट्र और गुजरात: मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में मौसम शुष्क बना हुआ है। यहां अधिकतम तापमान 29°C से 33°C के बीच पहुंच रहा है, जो संकेत दे रहा है कि गर्मी का मौसम समय से पहले दस्तक दे सकता है।

दक्षिण भारत: चेन्नई और बेंगलुरु में मौसम सुहाना रहेगा। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की नमी और उमस बनी रह सकती है, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है।

3-4 फरवरी: पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) में हल्की से मध्यम छिटपुट बारिश/बर्फबारी, साथ ही गरज-चमक और तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा) चल सकती हैं। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों (उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश) में हल्की छिटपुट बारिश संभव।

5 फरवरी की रात से: एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय को प्रभावित कर सकता है, जिससे 6-7 फरवरी को पहाड़ों में बर्फबारी बढ़ सकती है।

4-8 फरवरी: अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना, कोई व्यापक वर्षा नहीं। दक्षिण भारत और पश्चिमी तट पर भी सूखा मौसम।