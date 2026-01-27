IMD Alert: दिल्ली भीगी, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी; 2 फरवरी तक कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

संक्षेप: पश्चिमी विक्षोभ का असर अब देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों की ओर भी बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में आज और कल गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है।

IMD weather update: देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आज (मंगलवार) मौसम ने करवट ली है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। आइए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और निजी मौसम एजेंसियों के पूर्वानुमानों के आधार इस सप्ताह की वेदर रिपोर्ट जानते हैं।

दिल्ली-एनसीआर: बारिश और हवाओं का दौर आज, 27 जनवरी को दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है।

आज का मौसम: आसमान में बादल छाए रहेंगे। 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इससे प्रदूषण (AQI) में कुछ सुधार हो सकता है, जो पिछले कुछ दिनों से 'खराब' श्रेणी में बना हुआ था।

तापमान: आज न्यूनतम तापमान 11°C और अधिकतम 20°C के आसपास रहने का अनुमान है। कल (26 जनवरी) दिल्ली में पिछले 5 सालों की सबसे सर्द गणतंत्र दिवस सुबह दर्ज की गई थी।

पहाड़ी राज्य: भारी बर्फबारी का 'ऑरेंज अलर्ट' पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर: कुल्लू, चंबा और लाहौल-स्पीति जैसे जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है। मनाली, शिमला और कश्मीर की घाटियों (जैसे गुलमर्ग) में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं लेकिन कई रास्ते बंद होने की भी खबर है।

उत्तराखंड: बद्रीनाथ, केदारनाथ, औली और मसूरी की ऊंची चोटियों पर साल की पहली अच्छी बर्फबारी दर्ज की गई है। देहरादून और निचले इलाकों में बारिश जारी है।

मैदानी इलाके: पंजाब, हरियाणा और यूपी में बारिश पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी साफ है।

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान: इन राज्यों में आज गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। यहां 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है।

उत्तर प्रदेश: पश्चिमी यूपी में आज बारिश का जोर रहेगा, जबकि पूर्वी यूपी में 27 और 28 जनवरी को बारिश होने की संभावना है।

उत्तर भारत में सक्रिय इस पश्चिमी विक्षोभ का असर अब देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों की ओर भी बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में आज और कल गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जिससे विदर्भ तक तापमान में गिरावट आ सकती है। जैसे-जैसे यह सिस्टम आगे बढ़ेगा, 28 से 29 जनवरी के बीच बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी बादल छाने और हल्की वर्षा होने के आसार हैं।

वहीं, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट है, जबकि दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल के कुछ तटीय इलाकों में हल्की बूंदाबांदी को छोड़कर शेष प्रायद्वीपीय भारत में मौसम मुख्यत: शुष्क रहेगा।

पूरे हफ्ते का वेदर फोरकास्ट (27 जनवरी - 2 फरवरी 2026) IMD के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कुछ इस प्रकार रहेगा।

27 जनवरी (मंगलवार): पश्चिमी विक्षोभ अपने चरम पर है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रहेगी।

28 जनवरी (बुधवार): पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में बारिश जारी रह सकती है, लेकिन दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में मौसम धीरे-धीरे साफ़ होने लगेगा। हालांकि, बादल छाए रह सकते हैं।

29 - 30 जनवरी (गुरुवार-शुक्रवार): मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। बारिश थमने के बाद हवा में नमी होने के कारण सुबह के समय घना कोहरा छाने की प्रबल संभावना है। तापमान में गिरावट आ सकती है और 'कोल्ड डे' जैसी स्थिति बन सकती है।

30 जनवरी की रात से: एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है।

31 जनवरी - 2 फरवरी: नए विक्षोभ के प्रभाव से महीने के आखिरी दिनों और फरवरी की शुरुआत में एक बार फिर पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल सकता है।