शीतलहर की आगोश में ये 8 राज्य, अभी पारा और गिरेगा; दो दिनों का अलर्ट जारी, जानें राहत कब
दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2.7 डिग्री कम है। इस बार सर्दी के मौसम का यह अभी तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। बीते चार दिनों में न्यूनतम तापमान में लगभग चार डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।
Mausam Samachar: उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में कोहरे तथा शीतलहर का प्रकोप जारी है। पर्वतीय राज्यों में तापमान शून्य से नीचे बना है। मौसम विभाग ने 17 जनवरी तक उत्तर, पश्चिम भारत में शीतलहर और कोहरा बने रहने की संभावना जताई है। दिल्ली में शनिवार की सुबह इस मौसम की सबसे सर्द सुबह रही। यहां तापमान में गिरावट को देखते हुए दो दिनों का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को बिहार, राजस्थान में कई जगह शीत दिवस की स्थिति बनी रही।
हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, ओडिशा में शीतलहर से कंपकंपी के हालात रहे। उत्तराखंड के कई इलाकों में पाला पड़ने की स्थिति दर्ज की गई। राजस्थान में कई इलाके शीतलहर से जूझते रहे।
मौसम विभाग ने रविवार को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में शीत दिवस की स्थिति रहने के आसार जताए हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 12 से 17 जनवरी तक कुछ इलाकों में घना कोहरा रहने के आसार हैं।
दिल्ली में शीतलहर का खतरा
कड़ाके की सर्दी की मार झेल रहे दिल्ली के लोगों पर अब शीतलहर का प्रकोप मंडरा रहा है। पिछले दिनों बादलों की एक परत और घने कोहरे के चलते धूप नहीं निकल रही थी। इस कारण दिन के अधिकतम तापमान में तो गिरावट का रुख बना हुआ था, लेकिन आमतौर पर न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य के आसपास था। पिछले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट हुई है।
चार दिनों में चार डिग्री गिरा पारा
पालम में 50 मीटर दृश्यता
दिल्ली में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। पालम में सुबह साढ़े सात बजे दृश्यता का स्तर 50 मीटर था। साढ़े आठ बजे यह सुधरकर 100 मीटर पहुंच गया। दिन के ज्यादातर समय में अच्छी धूप होने के चलते अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ। सफदरजंग केंद्र में अधिकतम तामपान 20.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 44 से 100 फीसदी तक रहा।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
