70 KM की रफ्तार से आंधी, खूब होगी बारिश; जानें दिल्ली-NCR से UP-बिहार तक के मौसम का हाल
दिल्ली में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। IMD के अनुसार, दिन भर गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। दिल्ली में दिन का तापमान फिलहाल सामान्य से ऊपर बना रहेगा।
Weather Updates: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के बड़े हिस्से के लिए मौसम का ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। एक ओर जहां उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश, गरज के साथ छींटे और तेज हवाएं चलने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर कुछ हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।
आईएमडी के मुताबिक, अगले दो दिनों के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली कड़कने और 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। यह बदलाव पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक फैलेगा। वहीं, इस सप्ताह के अंत तक मैदानी क्षेत्रों में 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भीषण आंधी आने की आशंका है।
पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज और तेज हवाओं के साथ व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बिजली कड़कने और रुक-रुक कर बारिश होने के आसार हैं।
गर्मी और उमस का प्रकोप
छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि तटीय महाराष्ट्र और केरल के इलाकों में गर्मी के साथ अत्यधिक उमस परेशान कर सकती है। आने वाले दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में शुरुआत में बढ़ोत्तरी होगी, जिसके बाद यह स्थिर हो जाएगा। उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत में शुरुआती बढ़त के बाद तापमान में मामूली गिरावट आने की उम्मीद है।
दिल्ली का मौसम
देश की राजधानी दिल्ली में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। IMD के अनुसार, दिन भर गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। दिल्ली में दिन का तापमान फिलहाल सामान्य से ऊपर बना रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में यह मौसमी औसत के करीब आ जाएगा।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें
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