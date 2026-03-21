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1000 किमी के लंबे ‘रेन बैंड’ से बदला मौसम, नए विक्षोभ की भी आहट; कई राज्यों में बारिश

Mar 21, 2026 05:43 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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ये हवा के चक्रवात उत्तर मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पूर्वोत्तर असम, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु-केरल के अंदरूनी हिस्सों में सक्रिय हैं। इसलिए पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई।

1000 किमी के लंबे ‘रेन बैंड’ से बदला मौसम, नए विक्षोभ की भी आहट; कई राज्यों में बारिश

देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक यू-टर्न ले लिया। मार्च में जहां आमतौर पर तापमान बढ़ता है, वहीं इस बार बारिश, तेज हवाएं, ओले और पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसकी वजह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय एक असामान्य पश्चिमी विक्षोभ है जिसने करीब 1,000 किलोमीटर लंबा सीधा रेन बैंड बना दिया है। इससे बारिश, तेज हवाएं, गरज-चमक, ठंड और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं।

यह पश्चिमी विक्षोभ सामान्य से अलग है। आमतौर पर ये घुमावदार होते हैं और सर्दियों में सक्रिय रहते हैं। लेकिन इस बार यह एक सीधी ट्रफ के रूप में फैला हुआ है, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचा है। ऊंचाई पर चल रही बर्फीली हवाओं ने जमीन के पास मौजूद नमी वाले बादलों को और सक्रिय कर दिया, जिससे मौसम की तीव्रता बढ़ गई है। हवा के ये छोटे-बड़े चक्रवात उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक कई राज्यों में फैले हुए हैं। जब ये आपस में टकरा रहे हैं, तो पूरे देश का मौसम अचानक बिगड़ गया है।

ये हवा के चक्रवात उत्तर मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पूर्वोत्तर असम, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु-केरल के अंदरूनी हिस्सों में सक्रिय हैं। इसलिए पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई।

नया विक्षोभ आने की संभावना

आमतौर पर दिसंबर से फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ अधिक सक्रिय रहते हैं और मार्च के अंत तक इनकी तीव्रता घटने लगती है। ऐसे में इस समय इतनी व्यापक और तेज मौसम गतिविधियां दुर्लभ मानी जाती हैं। 22 मार्च से एक नया, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना जताई गई है।

13 डिग्री पहुंचा तापमान

उत्तर भारत के कई हिस्सों में शुक्रवार को दोपहर 1 बजे तापमान 13-19 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य मार्च के दिनों के अधिकतम तापमान (लगभग 28-35 डिग्री) से काफी कम है। यह तापमान ठंड के दिनों से भी कम है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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