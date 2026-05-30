दिल्ली में आज 7 डिग्री तक गिरेगा पारा, UP-बिहार में भारी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट; IMD ने बताया

Aaj Ka Mausam 30th May: दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में आज मौसम काफी खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने यहां 60 से 70 किमी प्रति घंटे से बढ़कर 80 किमी/घंटा तक की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान जताया है।

Aaj Ka Mausam 30th May: देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक तरफ जहां दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के नए इलाकों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में है, वहीं दूसरी ओर उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के राज्यों में आज तीव्र आंधी-तूफान, ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी की आईएमडी ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा।

आंधी और ओले गिरने की आशंका दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में आज मौसम काफी खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने यहां 60 से 70 किमी प्रति घंटे से बढ़कर 80 किमी/घंटा तक की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। आईएमडी का कहना है कि आज अधिकतम तापमान में 5-7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि, 31 मई से 4 जून के बीच तापमान में फिर से 5-7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आंधी का डबल अलर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पूरे राज्य में आज 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और बिजली चमकने के आसार हैं। इसके अगले दिन यानी कि रविवार को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

बिहार में भारी बारिश की चेतावनी बिहार में आज कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। वहीं, बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में आज 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी-तूफान आने की आशंका है। आईएमडी का कहना है कि झारखंड में 31 मई से 4 जून के बीच और बिहार में 31 मई को गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा।

पहाड़ों पर भी बरसेंगे बादल जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

MP-CG में आंधी, ओले और भारी बारिश इन दोनों राज्यों में आज 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और बिजली चमकने की आशंका है। इसके साथ ही आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में ओले गिरने का भी अलर्ट है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आज लू की स्थिति भी बनी रह सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इस दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 1 और 2 जून को भी हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 30 मई के बाद अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी।