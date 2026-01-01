Hindustan Hindi News
Hindi Newsमौसम न्यूज़IMD Weather update today Rain greets Mumbai coldest start of New Year 2026 January India forecast
नए साल पर बढ़ी ठिठुरन, दिल्ली से असम तक IMD का शीतलहर अलर्ट; जनवरी में कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप:

Jan 01, 2026 10:06 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत ने नए साल 2026 में कड़ाके की ठंड के बीच कदम रखा। देश के बड़े हिस्सों में शीतलहर (कोल्ड वेव), घना कोहरा और तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की राष्ट्रीय व क्षेत्रीय रिपोर्टों के मुताबिक, यह स्थिति आने वाले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है।

नए साल के पहले दिन मुंबई के कुछ इलाकों में जहां हल्की बारिश देखने को मिली, वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने बीते छह वर्षों का सबसे ठंडा दिसंबर खत्म किया। 31 दिसंबर को राजधानी में दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा, जिससे साल 2025 का अंत असामान्य रूप से ठंडा रहा।

दिल्ली-एनसीआर में कोल्ड डे के हालात

दिल्ली में बुधवार को दिन और रात- दोनों समय तापमान औसत से काफी नीचे बना रहा। मौसम अधिकारियों के मुताबिक, जब दिन और रात दोनों तापमान सामान्य से काफी कम रहते हैं, तो उसे कोल्ड डे कहा जाता है। IMD ने संकेत दिया है कि जनवरी के शुरुआती दिनों में भी ऐसे हालात बने रह सकते हैं। शाम के समय उथला कोहरा छाए रहने से दृश्यता घटी, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ।

पूर्वी भारत में घना कोहरा

पूर्वी भारत भी भीषण सर्दी की चपेट में रहा। बिहार, झारखंड के कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई, जहां दृश्यता खतरनाक रूप से कम हो गई। कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने इसका कारण निचले वायुमंडल में उत्तर-पश्चिमी हवाओं की मजबूती बताया।

पूर्वोत्तर में स्कूल बंद

पूर्वोत्तर भारत में असम की राजधानी गुवाहाटी में दिन के तापमान में अचानक आई गिरावट के चलते प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए एक सप्ताह के लिए स्कूल बंद करने के आदेश दिए। बादल छाए रहने, रुक-रुक कर बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं ने जनजीवन को कठिन बना दिया, जिससे लोग अलाव और भारी ऊनी कपड़ों का सहारा लेते नजर आए।

मुंबई में हल्की बारिश से राहत

मुंबई के वॉकशेश्वर और लोअर परेल जैसे इलाकों में नए साल की सुबह हल्की बारिश हुई। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, इस बारिश से प्रदूषण स्तर में कुछ कमी दर्ज की गई।

राजस्थान में रातें और सर्द

राजस्थान में रात के तापमान में तेज गिरावट जारी रही। करौली राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान मौसम के सबसे निचले स्तरों के करीब पहुंच गया। पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कई कस्बों में न्यूनतम तापमान एक अंक में रहा, जबकि जयपुर और जोधपुर में भी सामान्य से कहीं ठंडी रातें दर्ज की गईं। IMD ने 1 से 3 जनवरी के बीच राजस्थान के बड़े हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कंपकंपाती सर्दी

पंजाब में भी सर्दी का असर बढ़ता गया। अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में सुबह-शाम कड़ाके की ठंड महसूस की गई, जबकि गुरदासपुर और फरीदकोट जैसे इलाकों में इससे भी कम तापमान दर्ज हुआ। संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में भी ठंड का असर दिखा। हरियाणा के रोहतक और नारनौल में न्यूनतम तापमान क्षेत्र के सबसे निचले स्तरों में रहा।

पश्चिम बंगाल और पहाड़ी इलाकों में सर्दी

पश्चिम बंगाल में व्यापक ठंड रही, खासकर उप-हिमालयी जिलों में तापमान और गिरा। दार्जिलिंग जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। IMD के अनुसार, राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय कोहरा बना रह सकता है।

आगे का पूर्वानुमान

IMD ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा, शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि न्यूनतम तापमान में थोड़ी अस्थायी बढ़ोतरी संभव है, लेकिन उत्तरी मैदानी इलाकों में ठंडी उत्तर दिशा की हवाओं के मजबूत होने से तापमान में दोबारा गिरावट आने की आशंका है। सर्दी के और गहराने के साथ प्रशासन ने खासकर तड़के और देर रात यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

इस साल जनवरी में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

नए साल 2026 की शुरुआत के साथ जनवरी महीना पूरे भारत में सर्दी का असली रंग दिखाएगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान और सर्दी के सीजनल आउटलुक (दिसंबर 2025-फरवरी 2026) के अनुसार, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहेगी। मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से ज्यादा कोल्ड वेव दिनों की संभावना है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रहेगी। दक्षिण भारत में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना और सूखा रहेगा।

प्रमुख क्षेत्रों का पूर्वानुमान:

उत्तर भारत (दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार):

जनवरी का ज्यादातर हिस्सा कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ बीतेगा। शुरुआती दिनों (1-5 जनवरी) में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम बारिश और कोहरा ज्यादा रहेगा, जिससे ठंड और बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 7-12°C और अधिकतम 16-22°C के आसपास। कोल्ड डे और कोल्ड वेव की स्थिति कई दिनों तक बनी रह सकती है। घना कोहरा सुबह-शाम दृश्यता कम करेगा, यातायात प्रभावित होगा।

पहाड़ी राज्य (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड):

हल्की से भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना, खासकर महीने के पहले हफ्ते में। तापमान शून्य से नीचे रहेगा, जिससे सर्दी चरम पर। पर्यटन स्थलों पर बर्फ का मजा, लेकिन सड़कें फिसलन भरी रहेंगी।

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य):

घना कोहरा और ठंड जारी। कुछ जगहों पर हल्की बारिश संभव। न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे, कोल्ड वेव का असर।

पश्चिमी भारत (मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र):

शुरुआत में असामान्य हल्की बारिश संभव, लेकिन महीना सूखा और हल्का रहेगा। तापमान 15-30°C के बीच।

दक्षिण भारत (चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल):

मौसम सुहावना और ज्यादातर सूखा। हल्की धुंध या बादल संभव, लेकिन कोई बड़ा अलर्ट नहीं। तापमान 20-32°C के आसपास, दिन गर्म और रातें ठंडी।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

