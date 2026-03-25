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मौसम का डबल अटैक! 2 पश्चिमी विक्षोभ लाएंगे बारिश और आंधी, जानें अपने शहर का हाल

Mar 25, 2026 08:31 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IMD Weather Forecast: दो नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश भर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। दिल्ली-NCR, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक बारिश व बर्फबारी का अलर्ट। जानिए अपने राज्य के मौसम का पूरा हाल।

मौसम का डबल अटैक! 2 पश्चिमी विक्षोभ लाएंगे बारिश और आंधी, जानें अपने शहर का हाल

मार्च के इस आखिरी हफ्ते में जहां गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी थी, वहीं मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर भारत में एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) सक्रिय हो रहे हैं। इसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज आंधी, ओलावृष्टि और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। IMD के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत मुख्य रूप से दो पश्चिमी विक्षोभों से प्रभावित होगा:

पहला पश्चिमी विक्षोभ: 26 मार्च से सक्रिय होगा।

दूसरा पश्चिमी विक्षोभ: 28 मार्च की रात से असर दिखाएगा।

इन विक्षोभों के चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ जैसी अन्य मौसम प्रणालियों से टकराने के कारण देश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ व्यापक बारिश होने की आशंका है।

पहाड़ी और उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों का हाल

पहाड़ी राज्य: 26 मार्च से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश या बर्फबारी शुरू होने की संभावना है। साथ ही 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आंधी आने का भी अनुमान है। ऊपरी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना है। निचले इलाकों (जैसे श्रीनगर, शिमला, मनाली) में तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। देहरादून, नैनीताल और चारधाम वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि (Hailstorm) का यलो अलर्ट जारी किया गया है। यात्रा करने वालों को भूस्खलन से सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

बारिश में तेजी: 28 से 30 मार्च के बीच दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां और तेज हो जाएंगी।

मैदानी इलाके: इसी अवधि (28-30 मार्च) के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ और अंबाला में तेज आंधी के साथ बारिश और कुछ जगहों पर ओले गिरने की आशंका है। किसानों के लिए अलर्ट है इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की तैयार फसल को नुकसान पहुंच सकता है।

दिल्ली NCR के मौसम का पूर्वानुमान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अगले कुछ दिनों तक मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। दिल्ली-एनसीआर (नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद) के आसमान में बादल छाए रहेंगे। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इससे दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है।

27 मार्च तक का अलर्ट: आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शहर में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आंधी भी आ सकती है।

हवा और तापमान: दिल्ली में हवाओं की रफ्तार 40 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का अनुमान है।

पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में बारिश का अलर्ट

पूर्वोत्तर राज्य: 25 से 28 मार्च के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है।

पूर्वी भारत: उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 25 से 29 मार्च के बीच बारिश हो सकती है। वहीं, बिहार और ओडिशा में 27 और 28 मार्च को बौछारें पड़ने की उम्मीद है।

तापमान में बढ़ोतरी और उमस

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत: बारिश के पूर्वानुमान के बावजूद, IMD का अनुमान है कि अगले 4 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस और मध्य भारत में 2-3 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे वृद्धि होगी।

दक्षिण और पश्चिमी तट: 25 और 26 मार्च को केरल के कई हिस्सों में और 25 मार्च को तटीय महाराष्ट्र में मौसम गर्म और उमस भरा (Hot and humid) रहने की संभावना है।

इन शहरों का हाल भी जान लीजिए

जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने और छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। पश्चिमी यूपी (मेरठ, आगरा, अलीगढ़) में मौसम तेजी से बदलेगा और बारिश होगी। लखनऊ और पूर्वी यूपी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। भोपाल और ग्वालियर में मौसम में हल्की ठंडक लौट सकती है। कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में मौसम मुख्य रूप से शुष्क (Dry) और गर्म रहेगा। इन विक्षोभों का यहां कोई खास असर नहीं दिखेगा। कोलकाता, पटना, चेन्नई और बेंगलुरु में गर्मी और उमस बरकरार रहेगी। हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय) में हल्की बारिश जारी रह सकती है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Amit Kumar

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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