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बारिश ने निकाल दी गर्मी, दो दिन पहाड़ों पर मूसलाधार; पूरे मार्च कैसा रहेगा मौसम

Mar 19, 2026 10:37 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सम विभाग का कहना है कि अब जल्दी गर्मी की चिंता फिलहाल खत्म हो गई है। होली के आसपास जब गर्मी बढ़ी तो चिंताएं जताई जाने लगी थीं कि अब शायद गर्मी पहले आ जाएगी और लंबा सीजन चलेगी। अब इस पर बारिश ने कम से कम पूरे मार्च के लिए ब्रेक लगा दिया है।

बारिश ने निकाल दी गर्मी, दो दिन पहाड़ों पर मूसलाधार; पूरे मार्च कैसा रहेगा मौसम

होली के आसपास से ही गर्मी का जो मौसम देखने को मिल रहा था, अब उसमें कुछ नरमी आई है। 14 मार्च को पहली बार हलकी बारिश मैदानों पर हुई थी तो वहीं पहाड़ों पर भारी बारिश से लेकर बर्फबारी तक हुई है। इसके चलते मौसम ने एकदम से करवट ली है और जल्दी आती गर्मी फिलहाल बारिश से निकल गई दिखती है। यही नहीं मौसम विभाग का कहना है कि अब जल्दी गर्मी की चिंता फिलहाल खत्म हो गई है। होली के आसपास जब गर्मी बढ़ी तो चिंताएं जताई जाने लगी थीं कि अब शायद गर्मी पहले आ जाएगी और लंबा सीजन चलेगी। अब इस पर बारिश ने कम से कम पूरे मार्च के लिए ब्रेक लगा दिया है।

यही नहीं 19 औैर 20 मार्च को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, शिमला समेत ज्यादातर शहरों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी लगभग पूरे राज्य में बारिश होगी। कहीं अधिक तो कहीं कम, लेकिन पूरे राज्य में बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इन दो दिनों के बाद भी अगले सप्ताह बारिश हो सकती है। इससे पूरे मार्च ही मौसम कूल बना रहेगा। हालांकि अधिक बारिश होने की स्थिति में फसलों को भी नुकसान हो सकता है।

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हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी भी, टूट गए रिकॉर्ड

अचानक मौसम में बदलाव की एक वजह यह भी है कि मार्च के मध्य में ही हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है। आमतौर पर फरवरी में ऐसी बर्फबारी देखी जाती थी, लेकिन मार्च में भी काफी बर्फ गिरी है। इससे मौसम में बदलाव आया है। विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते 21 मार्च तक ज्यादातर इलाकों में बारिश का मौसम बना रहेगा। इसके बाद 23 मार्च और फिर 27 मार्च को भी मौसम करवट लेगा और बारिश की संभावना रहेगी। भारतीय मौसम विभाग के चीफ मृत्युंजय मोहपात्रा का कहना है कि पूरे मार्च में ही तापमान के सामान्य या उससे भी कम बने रहने की संभावना है।

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मार्च में 4 बार वेट-वेदर सिस्टम की स्थिति

विभाग के यदि ये अनुमान सही रहे तो फिर मार्च में 4 बार वेट-वेदर सिस्टम के हालात बनेंगे। फिलहाल पूरे नॉर्थ इंडिया में ही अगले दो से तीन दिन बारिश वाले बने रहेंगे। मौसम में बदलाव को इससे समझा जा सकता है कि धर्मशाला में जो तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सयस तक पहुंचने लगा था। अब वह 7 डिग्री पर आ गया है। इसी तरह शिमला, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग जैसे इलाकों में तापमान में गिरावट आई है। माना जा रहा है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह और मार्च की शुरुआत में अधिक गर्मी होने के चलते ऐसी स्थिति बनी है और हवा का दाब कम होने से बारिश हो रही है।

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Surya Prakash

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Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


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