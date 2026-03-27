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कश्मीर से दिल्ली और यूपी-बिहार तक ठंडा हुआ मौसम, कितने दिन तक बारिश की संभावना

Mar 27, 2026 10:06 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बदली छाई हुई है और तेज हवाओं के चलते मौसम थोड़ा ठंडा है। यही नहीं पूरे पश्चिमोत्तर भारत यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत ज्यादातर क्षेत्रों में 28 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ ऐक्टिव हो जाएगा।

कश्मीर से दिल्ली और यूपी-बिहार तक ठंडा हुआ मौसम, कितने दिन तक बारिश की संभावना

मार्च के शुरुआती दिनों में तेजी से बढ़ती गर्मी से ऐसा लगा था कि शायद इस बार तपन पहले ही बढ़ने लगेगी, लेकिन 14 मार्च के बाद से उस पर ब्रेक लगा है। यही नहीं मौसम में आई नरमी अभी कुछ और दिन जारी रह सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इसका असर शुक्रवार से ही दिखने लगा है। दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बदली छाई हुई है और तेज हवाओं के चलते मौसम थोड़ा ठंडा है। यही नहीं पूरे पश्चिमोत्तर भारत यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत ज्यादातर क्षेत्रों में 28 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ ऐक्टिव हो जाएगा।

मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में 27 मार्च से बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 28 मार्च से बारिश की संभावना है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में 27 और 28 मार्च दोनों को बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। मैदानी इलाकों में इस बारिश से फसलों को नुकसान होने की संभावना है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम खुशनुमा हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब और हरियाणा में 27-28 मार्च को बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी यूपी में 27 और राजस्थान एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश में 28 मार्च को भी बारिश हो सकती है।

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यही नहीं जम्मू-कश्मीर में 29 और 30 मार्च को भी हल्की बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह हिमाचल में भी 29 और उत्तराखंड में 29 से 31 मार्च तक बारिश हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश ऐसा ही मौसम 31 मार्च तक बना रहेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में भी 29 मार्च तक बारिश होने की संभावना है। ओडिशा में भी अगले 7 दिनों तक मौसम बदली वाला बना रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन राज्यों में भी इस दौरान मौसम में नमी बनी रहेगी। हालांकि बारिश होने से इन राज्यों में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच सकता है।

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पूर्वोत्तर भारत के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी ऐसा ही मौसम इस महीने के अंत तक बना रहेगा। गौरतलब है कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश समेत ज्यादातर मैदानी राज्यों में गेहूं की फसल की कटाई का सीजन चल रहा है। ऐसे में यह बारिश किसानों के लिए चिंता का विषय भी है। हालांकि गर्मी के मौसम से थोड़ी राहत जरूर मिली है। इसके साथ ही यह चिंता भी सता रही है कि यदि अभी ही इतनी बारिश होगी तो फिर मॉनसून सीजन में क्या स्थिति बनेगी।

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Surya Prakash

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Surya Prakash

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