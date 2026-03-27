कश्मीर से दिल्ली और यूपी-बिहार तक ठंडा हुआ मौसम, कितने दिन तक बारिश की संभावना
दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बदली छाई हुई है और तेज हवाओं के चलते मौसम थोड़ा ठंडा है। यही नहीं पूरे पश्चिमोत्तर भारत यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत ज्यादातर क्षेत्रों में 28 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ ऐक्टिव हो जाएगा।
मार्च के शुरुआती दिनों में तेजी से बढ़ती गर्मी से ऐसा लगा था कि शायद इस बार तपन पहले ही बढ़ने लगेगी, लेकिन 14 मार्च के बाद से उस पर ब्रेक लगा है। यही नहीं मौसम में आई नरमी अभी कुछ और दिन जारी रह सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इसका असर शुक्रवार से ही दिखने लगा है। दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बदली छाई हुई है और तेज हवाओं के चलते मौसम थोड़ा ठंडा है। यही नहीं पूरे पश्चिमोत्तर भारत यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत ज्यादातर क्षेत्रों में 28 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ ऐक्टिव हो जाएगा।
मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में 27 मार्च से बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 28 मार्च से बारिश की संभावना है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में 27 और 28 मार्च दोनों को बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। मैदानी इलाकों में इस बारिश से फसलों को नुकसान होने की संभावना है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम खुशनुमा हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब और हरियाणा में 27-28 मार्च को बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी यूपी में 27 और राजस्थान एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश में 28 मार्च को भी बारिश हो सकती है।
यही नहीं जम्मू-कश्मीर में 29 और 30 मार्च को भी हल्की बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह हिमाचल में भी 29 और उत्तराखंड में 29 से 31 मार्च तक बारिश हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश ऐसा ही मौसम 31 मार्च तक बना रहेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में भी 29 मार्च तक बारिश होने की संभावना है। ओडिशा में भी अगले 7 दिनों तक मौसम बदली वाला बना रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन राज्यों में भी इस दौरान मौसम में नमी बनी रहेगी। हालांकि बारिश होने से इन राज्यों में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच सकता है।
पूर्वोत्तर भारत के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी ऐसा ही मौसम इस महीने के अंत तक बना रहेगा। गौरतलब है कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश समेत ज्यादातर मैदानी राज्यों में गेहूं की फसल की कटाई का सीजन चल रहा है। ऐसे में यह बारिश किसानों के लिए चिंता का विषय भी है। हालांकि गर्मी के मौसम से थोड़ी राहत जरूर मिली है। इसके साथ ही यह चिंता भी सता रही है कि यदि अभी ही इतनी बारिश होगी तो फिर मॉनसून सीजन में क्या स्थिति बनेगी।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।
अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।