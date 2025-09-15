आज भी मौसम दिखाएगा तांडव, देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Uttarakhand Weather Updates: मौसम विभाग ने आज भी उत्तराखंड के आठ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कहीं ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं येलो अलर्ट।

Uttarakhand Weather Updates: उत्तराखंड राज्य के आठ जिलों में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा।

रात और सुबह तेज बारिश प्रदेश के दून समेत कई इलाकों में शनिवार रात एवं रविवार सुबह तेज बारिश हुई। वहीं रविवार को दिन में धूप खिली रही। पिछले 24 घंटों में हरिपुर में 74.2, देहरादून जिले में 42.2 एमएम बारिश दर्ज की गई। दून में तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मसूरी रोड पर भूस्खलन मसूरी से नैनबाग के बीच यमुनोत्री हाईवे पर रविवार दोपहर करीब तीन बजे भूस्खलन हो गया। इससे सड़क का लगभग सौ मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस कारण आसपास के कई गांवों का संपर्क मसूरी से कट गया। शनिवार को भी इसी रूट पर मसूरी बैंड डिमटा बैंड के बीच करीब सौ मीटर हिस्सा धंस गया था। इसे भी ठीक होने में करीब एक सप्ताह का समय लग जाएगा।