imd weather update 15 september heavy rainfall alert dehradun nainital haridwar uttarakhand aaj ka mausam आज भी मौसम दिखाएगा तांडव, देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
आज भी मौसम दिखाएगा तांडव, देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Uttarakhand Weather Updates: मौसम विभाग ने आज भी उत्तराखंड के आठ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कहीं ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं येलो अलर्ट।

Gaurav Kala देहरादूनMon, 15 Sep 2025 08:18 AM
Uttarakhand Weather Updates: उत्तराखंड राज्य के आठ जिलों में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा।

रात और सुबह तेज बारिश

प्रदेश के दून समेत कई इलाकों में शनिवार रात एवं रविवार सुबह तेज बारिश हुई। वहीं रविवार को दिन में धूप खिली रही। पिछले 24 घंटों में हरिपुर में 74.2, देहरादून जिले में 42.2 एमएम बारिश दर्ज की गई। दून में तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मसूरी रोड पर भूस्खलन

मसूरी से नैनबाग के बीच यमुनोत्री हाईवे पर रविवार दोपहर करीब तीन बजे भूस्खलन हो गया। इससे सड़क का लगभग सौ मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस कारण आसपास के कई गांवों का संपर्क मसूरी से कट गया। शनिवार को भी इसी रूट पर मसूरी बैंड डिमटा बैंड के बीच करीब सौ मीटर हिस्सा धंस गया था। इसे भी ठीक होने में करीब एक सप्ताह का समय लग जाएगा।

बारिश से बीमार पड रहे लोग

बारिश, कभी धूप से गर्मी वाले बदलते मौसम में सर्दी, खांसी और बदन दर्द ही नहीं, बल्कि आंखें और त्वचा भी बीमार हो रही है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओपीडी में नेत्र रोग एवं चर्म रोग विभाग में मरीजों की संख्या 20 फीसदी तक बढ़ गई है। अस्पताल के पंजीकरण प्रभारी विनोद नैनवाल के मुताबिक अस्पताल में रोजाना 2200 से 2500 तक की ओपीडी है। सबसे ज्यादा मरीज मेडिसिन में 500 से ज्यादा है। स्किन में रोज 200 से ज्यादा एवं नेत्र रोग विभाग में 150 तक मरीज आ रहे हैं। नेत्र रोग विभाग एचओडी डॉ. शांति पांडेय ने बताया कि आंखों में लालिमा, जलन, पानी आने के अलावा कंजेक्टिवाइटिस के मामले बढ़े हैं।