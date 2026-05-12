IMD Rain Alert: 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, कई राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट; जानें कैसा रहेगा मौसम
IMD Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के विभिन्न राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार, 18 मई तक उत्तर से दक्षिण भारत तक भारी बारिश, तेज आंधी और ओले गिरने की संभावना है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के विभिन्न राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार, 18 मई तक उत्तर से दक्षिण भारत तक भारी बारिश, तेज आंधी और ओले गिरने की संभावना है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण पूरे देश का मौसम बिगड़ा हुआ है। IMD के मंगलवार दोपहर जारी बुलेटिन के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत में अगले कुछ दिनों तक आंधी-बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
उत्तर भारत में तूफानी हवाएं और ओले
उत्तर-पश्चिम भारत में मंगलवार से ही प्रचंड आंधी और बारिश शुरू हो सकती है। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज (12 मई ) 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ झोंकों में 70 किमी/घंटा तक की स्पीड संभव है। उत्तर प्रदेश में 12 और 13 मई को विभिन्न हिस्सों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 14 मई तक मध्यम से भारी बारिश, बर्फबारी और बिजली गिरने का अलर्ट है। 13 मई को पहाड़ी राज्यों में ओले पड़ने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में आज धूल भरी आंधी चल सकती है।
पूर्वी भारत में मूसलाधार बारिश का खतरा
आईएमडी के अनुसार, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 13 मई से बारिश का सिलसिला और तेज हो जाएगा। असम और मेघालय में 13 से 17 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में 13 से 18 मई तक भारी बारिश हो सकती है, जिसमें 17 और 18 मई को अति भारी बारिश संभव है। बिहार में 13 मई को 70 किमी/घंटा की रफ्तार से थंडरस्क्वॉल (तेज तूफान) की आशंका है। झारखंड में 15-16 मई को तेज आंधी-बारिश रहेगी। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 13 मई को अति भारी बारिश की संभावना है।
साउथ में मानसून की तैयारी, भारी बारिश का अलर्ट
दक्षिण भारत में मानसून की दस्तक देने को तैयार है। IMD के अनुसार, इस सप्ताह के अंत तक अंडमान सागर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मानसून आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। केरल में 15 मई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 14-15 मई को ओले गिर सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 18 मई तक लगातार भारी बारिश जारी रहेगी।
कुछ प्रदेशों में लू का सितम
बारिश वाले इलाकों के साथ ही कुछ राज्यों में गर्मी और लू का प्रकोप भी जारी है। पश्चिमी राजस्थान में 12 से 16 मई तक लू चलेगी, जबकि 17-18 मई को भीषण लू की स्थिति रहेगी। राजस्थान में 12 से 18 मई तक रातें भी बहुत गर्म रहेंगी। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 16 मई तक हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी।
मछुआरों को चेतावनी
IMD ने मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। श्रीलंका तट, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो झोंकों में 60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं, IMD ने आम लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और सतर्क रहें। विभाग ने बताया कि 15 मई के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है और मौसम में बदलाव संभव है।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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