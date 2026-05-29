IMD ने दी गुड न्यूज, मौसम बना रहेगा कूल-कूल, दर्जन भर राज्यों में पूरे हफ्ते आंधी-बारिश के आसार, 100 की स्पीड से झोंके

Weather Updates: मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 29 से 31 मई के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में मध्यम से गंभीर गरज-चमक के साथ तूफानी हवाएं चलेंगी, जिसकी गति 70-105 किमी प्रति घंटे तक रह सकती हैं।

Weather Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास में गुरुवार शाम हुई बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। आज शुक्रवार (29 मई) को भी ये राहत कायम है। न्यूनतम तापमान एक दिन पहले दर्ज 28.4 डिग्री सेल्सियस से घटकर 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा पूर्वानुमानों में शुक्रवार के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। विभाग ने दोपहर और शाम के समय बारिश होने, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। IMD के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 34°C से 37°C के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से कम है।

IMD ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में बारिश होने के वजह से उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण ऊष्ण लहर और लू (Heatwave) का कहर अब थम गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कल से मध्य भारत के अधिकांश भागों में भी लू की स्थिति समाप्त हो जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान, देश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान उत्तर प्रदेश के बांदा में 47.5°C दर्ज किया गया। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर सहित कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 3-5°C की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से कुछ राहत मिली है।

पूर्वोत्तर में भारी बारिश के आसार IMD कहा है कि आगामी 31 मई से 4 जून के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के तापमान में फिर से 5-7°C की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है लेकिन दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में मौसम कूल-कूल बना रहेगा और वहां आंधी बारिश का दौर चलता रहेगा। IMD के मुताबिक, इस दोरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा के झोंके चल सकते हैं।IMD ने कहा है कि 1 से 4 जून के दौरान पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में छिटपुट से लेकर भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और केरल में इस दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई है।

आंधी-तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 29 से 31 मई के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में मध्यम से गंभीर गरज-चमक के साथ तूफानी हवाएं चलेंगी, जिसकी गति 70-105 किमी प्रति घंटे तक रह सकती हैं। IMD के मुताबिक, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 29 मई को ओलावृष्टि की भी प्रबल आशंका है।

कहां-कहां बारिश के आसार IMD ने कहा है कि अगले पूरे सप्ताह अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। विभाग के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश (1-4 जून), असम और मेघालय (2-4 जून) और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में (31 मई से 3 जून) के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक में 2 जून तक हल्की से मध्यम वर्षा, गरज और बिजली गिरने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। केरल और माहे में 29 मई और फिर 31 मई से 4 जून के दौरान भारी बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में 31 मई से 4 जून के बीच भारी बारिश हो सकती है।

सावधानी और सुरक्षा निर्देश खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण मछुआरों को 3 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के गहरे इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना वाले क्षेत्रों के किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें और तैयार उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। इसके अलावा आम जनता के लिए भी मौसम विभागन सुरक्षा के निर्देश जारी किए हैं। IMD ने आंधी-तूफान के दौरान सुरक्षित आश्रय लेने, पेड़ों के नीचे न खड़े होने और बिजली के उपकरणों के प्लग निकाल देने का सुझाव दिया है।