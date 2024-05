LIVE UPDATES रिफ्रेश

IMD Weather and Monsson LIVE Updates: UP-बिहार और झारखंड में लू से 215 की मौत, केरल से आगे बढ़ा मॉनसून

Weather Updates: मॉनसून की बात करें तो दक्षिणी-पश्चिमी मॉनसून ने समय से दो दिन पूर्व केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में एक साथ दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश होगी।

The monsoon core zone consisting of most of the rainfed agriculture areas in the country is expected to record above normal rain. (File Photo)

Published By: Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Fri, 31 May 2024 7:28 AM IMD Weather and Monsson LIVE Updates: प्रचंड लू और गर्मी की चपेट में चल रहे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड को गुरुवार को भी राहत नहीं मिली। भीषण गर्मी के कारण इन प्रदेशों में कुल 180 लोगों की मौत हो गई। इसमें यूपी में 152, बिहार में 55 और रांची में 11 लोगों की जान चली गई। वहीं उत्तराखंड में बारिश के कारण गिरे पेड़ से एक व्यक्ति ने जान गंवा दी। मौसम विभाग के मुताबिक, अभी दो दिन तक यूपी, बिहार में लू और गर्मी के आसार हैं। हालांकि, अगले तीन दिन में इन प्रदेशों के में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून की बात करें तो दक्षिणी-पश्चिमी मॉनसून ने समय से दो दिन पूर्व केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में एक साथ दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4-5 दिनों में पूर्वोत्तर में भारी बारिश होगी जिसका असर यह होगा कि उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य भारत में लू का प्रकोप नहीं होगा। केरल में मॉनसून के पहुंचने की सामान्य तिथि एक जून है, लेकिन इस बार 30 मई को ही मॉनसून ने दस्तक दे दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि केरल के एक हिस्से में मॉनसून के प्रवेश होने के साथ ही पूर्वोत्तर के चार राज्यों नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को भी मॉनसून ने पूरी तरह से कवर कर लिया है। मॉनसून और मौसम की लेटेस्ट जानकारी के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ बने रहें। Fri, 31 May 2024 07:28 AM Fri, 31 May 2024 07:28 AM IMD Weather Updates: पंजाब, हरियाणा में गर्मी का प्रकोप जारी IMD Weather Updates: हरियाणा और पंजाब में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा के सिरसा और पंजाब के फरीदकोट में तापमान गुरुवार को 49.1 डिग्री सेल्सियस और 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी चंडीगढ़ में तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब के अन्य स्थानों में भी भीषण गर्मी रही। इस दौरान बठिंडा में 46.4, अमृतसर में 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। Fri, 31 May 2024 07:28 AM Fri, 31 May 2024 07:28 AM IMD Weather Updates: राजस्थान में भीषण गर्मी जारी IMD Weather Updates: राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट के बावजूद भीषण गर्मी का दौर जारी है। गंगानगर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने एक जून से लोगों को लू से राहत मिलने के संकेत दिए हैं। स्थानीय मौसम केंद्र के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। उसका कहना है कि आगामी 48 घंटों में इसमें दो-तीन डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है। मौसम केंद्र के मुताबिक, अधिकतर हिस्सों में एक जून से लू से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। Fri, 31 May 2024 07:27 AM Fri, 31 May 2024 07:27 AM IMD Weather Updates: बिहार में लू से 55 की मौत IMD Weather Updates: बिहार के कई जिले भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से परेशान हैं। झुलसाने वाली गर्म हवा के कारण राज्य में 55 लोगों की मौत हुई। सबसे अधिक 15 लोगों की मौत औंरगाबाद में हुई हे। इसके बाद रोहतास के सात, कैमूर के पांच, बेगूसराय के एक, बरबीघा के एक और सारण के एक शामिल हैं। बुधवार को भी आठ लोगों की जान गई थी। रोहतास जिले में दो चुनाव कर्मी, दो रेलकर्मी और तीन रेलयात्री की मौत हो गई। वहीं मोहनियां में लू लगने से एक शिक्षक समेत 5 लोगो की मौत हो गई। वहीं बेगूसराय के स्कूल में निरीक्षण के दौरान अधिकारी और शिक्षक बेहोश हो गए। Fri, 31 May 2024 07:26 AM Fri, 31 May 2024 07:26 AM IMD Weather Updates: यूपी के पूर्वांचल में हीटवेव से 80 की मौत IMD Weather Updates: पूर्वांचल में हीटवेव से देर रात तक 80 लोगों की मौत हो गई। अकेले वाराणसी में ही 34 लोगों ने जान गंवा दी। आजमगढ़ में 16, मिर्जापुर में 10, गाजीपुर में नौ, जौनपुर में चार, चंदौली में तीन, बलिया-भदोही में दो-दो की गर्मी के कारण मौत हो गई। बुंदेलखंड व मध्य यूपी में लू के कारण 41 लोगों की जान चली गई। महोबा में 14, चित्रकूट में 6, बांदा-हमीरपुर में 4-4,झांसी-उरई में एक-एक की मौत हो गई। इसके अलावा कानपुर में पांच, फतेहपुर में चार और उन्नाव में दो लोगों ने हीट स्ट्रोक से दम तोड़ दिया। प्रयागराज में 12 प्रतापगढ़ में 6 और कौशाम्बी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। गोरखपुर-बस्ती मंडल में तीन लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक गोंडा जिले के खरगूपुर क्षेत्र का रहने वाला एंबुलेंस चालक है। बाकी दो गोरखपुर और देवरिया के रहने वाले हैं। लखनऊ में नौ लोगों की जान चली गई। हालांकि, प्रशासन ने गर्मी से मौतों की अधिकृत पुष्टि नहीं की है।