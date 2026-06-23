एक तरफ राहत की बारिश, दूसरी तरफ 'लू' की मार: IMD ने बताया- यूपी से दिल्ली-गुजरात तक कब पहुंच रहा मॉनसून?
IMD Alert Monsoon Rain Forecast: IMD ने कहा है कि 23 जून को मॉनसून बिहार के मोतिहारी तक पहुँच चुका है और अगले 2-3 दिनों में इसके मध्य प्रदेश और गुजरात के और हिस्सों तक पहुँचने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं ।
IMD Alert Monsoon Rain Forecast: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्वानुमानों के ताजा बुलेटिन में कहा है कि इस समय देश में मौसम के दो अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। IMD के मुताबिक, एक तरफ जहां मॉनसून की रिमझिम फुहारें उमस और गर्मी से राहत दे रही हैं, वहीं कुछ इलाकों, जैसे-पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ, दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। IMD वने कहा है कि इन इलाकों में अगले कुछ दिनों तक लू (Heat Wave) की स्थिति बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में 43.3°C रिकॉर्ड किया गया।
IMD के मुताबिक, प्रयागराज के अलावा लखीमपुर खीरी, बाराबंकी और बहराइच समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के दर्जन भर जिले लू की चपेट में हैं। दूसरी तरफ, विदर्भ के कुछ इलाकों में भीषण लू का प्रकोप बना हुआ है। हालांकि, IMD ने मॉनसून को लेकर राहत भरी खबर दी है और कहा है कि कई दिनों से अटके मॉनसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने मंगलवार (23 जून) को मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों, तेलंगाना और ओडिशा के शेष हिस्सों के साथ-साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और इलाकों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है।
मॉनसून की अगली मंजिल: गुजरात और उत्तर प्रदेश
मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 2-3 दिनों में मॉनसून गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के और अधिक हिस्सों में प्रवेश करने के लिए तैयार है। इसके बाद के 3-4 दिनों में यह झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की सीमा में भी दाखिल हो सकता है। IMD के मुताबिक, फिलहाल मॉनसून की उत्तरी सीमा दहानू, वर्धा, रायपुर और मोतीहारी जैसे क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। दिल्ली में मॉनसून पहुंचने की सामान्य तिथि जून के अंत (25-30 जून) के आसपास होती है, जबकि हरियाणा और पंजाब के अधिकांश हिस्सों में यह जुलाई के पहले सप्ताह (5 जुलाई के आसपास) तक पहुँचता है। मौसम विभाग ने फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया है कि दिल्ली में कब तक मॉनसून पहुंचेगा लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जुलाई के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी में मॉनून दस्तक दे सकता है और उससे पहले प्री मॉनसून राहित की बारिश करता रह सकता है।
7-20 सेमी तक भारी बारिश का अलर्ट
दिल्ली-यूपी-हरियाणा को भले ही अभी मॉनसून के लिए इंतजार करना पड़ रहा है लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कहा है कि इस सप्ताह देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। IMD ने कहा है कि विशेष रूप से पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश (7-20 सेमी) का अनुमान है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में 12-20 सेमी तक की भारी बारिश पहले ही दर्ज की जा चुकी है। गोवा के कैनाकोना में सर्वाधिक 19 सेमी बारिश हुई है।
दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम का हाल?
IMD ने कहा है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों (NCR) में 23 से 26 जून के बीच आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही दोपहर या शाम के समय बहुत हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज़ हवाएं चलने के आसार हैं। IMD के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। IMD के मुताबिक, इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 39°C से 41°C के बीच रहने की उम्मीद है।
कहां-कहां मूसलाधार बारिश के आसार
मौसम विभाग ने कहा है कि कोंकण और गोवा में 23 जून को कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश और 24-26 जून के दौरान 'बहुत भारी' बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों असम और मेघालय में भी 23 जून और 26-27 जून के बीच मूसलाधार (बहुत भारी) बारिश होने का अनुमान है। IMD ने यह भी कहा है कि उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 23 जून और 25 से 29 जून के बीच बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक में 23 से 26 जून के दौरान बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार में भी 28 जून को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो चेतावनी जारी की गई है। मध्य महाराष्ट्र के लिए भी 23 और 26 जून को बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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