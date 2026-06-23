एक तरफ राहत की बारिश, दूसरी तरफ 'लू' की मार: IMD ने बताया- यूपी से दिल्ली-गुजरात तक कब पहुंच रहा मॉनसून?

IMD Alert Monsoon Rain Forecast: IMD ने कहा है कि 23 जून को मॉनसून बिहार के मोतिहारी तक पहुँच चुका है और अगले 2-3 दिनों में इसके मध्य प्रदेश और गुजरात के और हिस्सों तक पहुँचने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं ।

IMD Alert Monsoon Rain Forecast: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्वानुमानों के ताजा बुलेटिन में कहा है कि इस समय देश में मौसम के दो अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। IMD के मुताबिक, एक तरफ जहां मॉनसून की रिमझिम फुहारें उमस और गर्मी से राहत दे रही हैं, वहीं कुछ इलाकों, जैसे-पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ, दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। IMD वने कहा है कि इन इलाकों में अगले कुछ दिनों तक लू (Heat Wave) की स्थिति बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में 43.3°C रिकॉर्ड किया गया।

IMD के मुताबिक, प्रयागराज के अलावा लखीमपुर खीरी, बाराबंकी और बहराइच समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के दर्जन भर जिले लू की चपेट में हैं। दूसरी तरफ, विदर्भ के कुछ इलाकों में भीषण लू का प्रकोप बना हुआ है। हालांकि, IMD ने मॉनसून को लेकर राहत भरी खबर दी है और कहा है कि कई दिनों से अटके मॉनसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने मंगलवार (23 जून) को मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों, तेलंगाना और ओडिशा के शेष हिस्सों के साथ-साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और इलाकों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है।

मॉनसून की अगली मंजिल: गुजरात और उत्तर प्रदेश मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 2-3 दिनों में मॉनसून गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के और अधिक हिस्सों में प्रवेश करने के लिए तैयार है। इसके बाद के 3-4 दिनों में यह झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की सीमा में भी दाखिल हो सकता है। IMD के मुताबिक, फिलहाल मॉनसून की उत्तरी सीमा दहानू, वर्धा, रायपुर और मोतीहारी जैसे क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। दिल्ली में मॉनसून पहुंचने की सामान्य तिथि जून के अंत (25-30 जून) के आसपास होती है, जबकि हरियाणा और पंजाब के अधिकांश हिस्सों में यह जुलाई के पहले सप्ताह (5 जुलाई के आसपास) तक पहुँचता है। मौसम विभाग ने फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया है कि दिल्ली में कब तक मॉनसून पहुंचेगा लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जुलाई के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी में मॉनून दस्तक दे सकता है और उससे पहले प्री मॉनसून राहित की बारिश करता रह सकता है।

7-20 सेमी तक भारी बारिश का अलर्ट दिल्ली-यूपी-हरियाणा को भले ही अभी मॉनसून के लिए इंतजार करना पड़ रहा है लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कहा है कि इस सप्ताह देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। IMD ने कहा है कि विशेष रूप से पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश (7-20 सेमी) का अनुमान है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में 12-20 सेमी तक की भारी बारिश पहले ही दर्ज की जा चुकी है। गोवा के कैनाकोना में सर्वाधिक 19 सेमी बारिश हुई है।

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम का हाल? IMD ने कहा है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों (NCR) में 23 से 26 जून के बीच आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही दोपहर या शाम के समय बहुत हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज़ हवाएं चलने के आसार हैं। IMD के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। IMD के मुताबिक, इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 39°C से 41°C के बीच रहने की उम्मीद है।