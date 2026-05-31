आज भी आंधी-तूफान का तांडव, UP में लेकिन 8 डिग्री तक बढ़ेगा पारा; मॉनसून और आगे बढ़ा

मौसम विभाग का कहना है कि आज दिल्ली और हरियाणा में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी आंधी चलने की आशंका है। इसके साथ ही आज यहां ओले गिरने और कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है।

Aaj Ka Mausam 31 May: उत्तर भारत को पिछले कई दिनों से झुलसा रही भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण शनिवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। राजस्थान में चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर, अलवर और सीकर जिलों में तेज धूलभरी आंधी ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। कई शहरों में धूल और रेत के घने गुबार छा जाने से दृश्यता शून्य हो गई और लोगों को दिन में ही वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ी। आईएमडी के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, और उत्तर प्रदेश में एक जून तक गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है।

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 31 मई को मॉनसून अरब सागर, लक्षद्वीप, कोमोरिन और बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में दस्तक दे चुका है। अगले 4-5 दिनों में इसके केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ ही उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के राज्यों में मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भयंकर चक्रवाती आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली एनसीआर में आंधी-तूफान का अलर्ट मौसम विभाग का कहना है कि आज दिल्ली और हरियाणा में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी आंधी चलने की आशंका है। इसके साथ ही आज यहां ओले गिरने और कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। 31 मई से 1 जून के बीच हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा।

यूपी में बढ़ेगा तापमान उत्तर प्रदेश में भी आज भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। पूरे यूपी में आज 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की आशंका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आज 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है। 1 जून तक राज्य में गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। 31 मई से 5 जून के बीच उत्तर-पश्चिम भारत यानी कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी में अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे गर्मी दोबारा परेशान करेगी।

बिहार में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आज यहां 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। राज्य में 1 जून तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड में आज 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भयंकर आंधी चलने का अलर्ट है। 31 मई को भी यहां 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। राज्य में 31 मई से 5 जून तक लगातार हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

बंगाल में आंधी और बारिश का दौर पश्चिम बंगाल में 31 मई को 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 2 जून से 5 जून के बीच बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और 4-5 जून को कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है।