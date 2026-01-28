Hindustan Hindi News
IMD Alert: आज इन राज्यों में गिरेंगे ओले, संभलकर रहें किसान; जानिए अगले 24 घंटे के मौसम का हाल

देश की राजधानी दिल्ली में कल हुई बारिश के बाद आज, 28 जनवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे। आज अधिकतम तापमान 17-19°C और न्यूनतम तापमान 11-13°C के आसपास रहने का अनुमान है।

Jan 28, 2026 09:52 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Weather update 28 january 2026: पूरे उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में चल रही शीतलहर ने ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा।

पहाड़ों पर आफत: भारी बर्फबारी और ऑरेंज अलर्ट

हिमालयी क्षेत्रों में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का दौर जारी है।

जम्मू-कश्मीर: भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद होने की खबर है, जिससे घाटी का सड़क संपर्क कट गया है।

हिमाचल प्रदेश: मौसम विभाग ने कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। यहां भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना है। मनाली और शिमला जैसे पर्यटक स्थलों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है।

उत्तराखंड: यहां भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मध्यम क्षेत्रों में तेज हवाओं (40-60 किमी/घंटा) के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश: बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

पहाड़ों की ठंडक अब मैदानी इलाकों में बारिश और ओलों के रूप में दिखाई दे रही है।

उत्तर प्रदेश: पूर्वी यूपी में आज गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी। वहीं, पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।

मध्य प्रदेश: यहां मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल संभागों में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है, जिससे रबी की फसलों को नुकसान हो सकता है।

दिल्ली-NCR: कोहरा और बादलों का डेरा

देश की राजधानी दिल्ली में कल हुई बारिश के बाद आज, 28 जनवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे। आज अधिकतम तापमान 17-19°C और न्यूनतम तापमान 11-13°C के आसपास रहने का अनुमान है। सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा देखा गया। हालांकि, बारिश की वजह से प्रदूषण के स्तर में सुधार आया है। आज बारिश की संभावना कम है, लेकिन ठंडी हवाएं दिन भर सिहरन पैदा करेंगी। मौसम विभाग ने 1 फरवरी को दोबारा बारिश होने का अनुमान जताया है।

बिहार, झारखंड और अन्य राज्य

बिहार: यहां भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। पटना और आसपास के इलाकों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की बारिश होने के आसार हैं।

पंजाब और हरियाणा: इन राज्यों में 'कोल्ड डे' की स्थिति बनी हुई है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है।

दक्षिण भारत: मौसम साफ

उत्तर भारत के उलट, दक्षिण भारत (चेन्नई, बेंगलुरु, केरल) में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ बना हुआ है। मुंबई में दिन का तापमान सामान्य है और आसमान साफ रहेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक, 30 जनवरी के बाद एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे फरवरी की शुरुआत में (1-2 फरवरी) उत्तर भारत में फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है।

