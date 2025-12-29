नए साल पर होगी ठंड प्रचंड, जश्न से पहले जान लीजिए पहाड़ से मैदान तक IMD का अलर्ट

संक्षेप: New Year Weather: देश के कई हिस्सों में घना कोहरा और ठंड जारी है। हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में 31 दिसंबर तक रात/सुबह के समय बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी तक ऐसा रहेगा।

New Year Weather: नए साल पर ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। IMD के मुताबिक, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 29 से 31 दिसंबर तक गरज के साथ बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं।

ओडिशा में 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक घना कोहरा छा सकता है। उत्तर प्रदेश में आज गंभीर कोल्ड डे की स्थिति कुछ जगहों पर बनी हुई है।

कोल्ड वेव की चेतावनी जारी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 30 दिसंबर तक कोल्ड वे रहेगा। ओडिशा में 31 दिसंबर तक छिटपुट कोल्ड वेव की चेतावनी है। न्यूनतम तापमान उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों में 3-4 डिग्री बढ़ेगा, फिर अगले 4 दिनों में इतनी ही गिरावट आएगी। मध्य भारत में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी संभावित है।