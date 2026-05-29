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आ रहा है विनाशकारी तूफान, IMD ने जारी किया मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट; मॉनसून का भी जानें हाल

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Mausam 29th May: मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राज्य के लिए आज का दिन काफी संवेदनशील होने जा रहा है। पश्चिमी यूपी में 80 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार से विनाशकारी तूफान की प्रबल संभावना है।

आ रहा है विनाशकारी तूफान, IMD ने जारी किया मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट; मॉनसून का भी जानें हाल

Aaj Ka Mausam 29th May: मॉनसून अभी पूरी तरह से भारत के विभिन्न हिसों में फैला भी नहीं है, लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सावधान करने वाली चेतावनी जारी की है। आईएमडी का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद संवेदनशील होने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा मजबूती से आगे बढ़ रही है और अगले 2-3 दिनों में इसके अरब सागर, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी के मध्य और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम भारत में भयंकर चक्रवाती आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसकी वजह से आने वाले कुछ दिनों तक लोगों तो उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट देखी जाएगी।

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राज्य के लिए आज का दिन काफी संवेदनशील होने जा रहा है। पश्चिमी यूपी में 80 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार से विनाशकारी तूफान की प्रबल संभावना है। इस दौरान ओलावृष्टि और भारी बारिश की आशंका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज यहां 70 से 80 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज तूफान और ओले गिरने की आशंका है। 30 मई को भी पूरे यूपी में 50-60 किमी/घंटे की हवाएं चलेंगी। 31 मई को पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अनुमान है।

आईएमडी का कहना है कि आज दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में 70 से 80 किमी/घंटे की रफ्तार से तूफान आने, ओले गिरने और भारी बारिश का अलर्ट है। 30 मई को भी तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहेगी।

बिहार और झारखंड में कैसा रहेगा मौसम?

बिहार में कुछ जगहों पर आज भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही आज राज्य में 60 से 70 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज तूफान आने की गंभीर चेतावनी जारी की गई है। 30 मई को भी 50-60 किमी/घंटे का अंधड़ चलेगा, जबकि 31 मई और 1 जून को हल्की से मध्यम बारिश होगी। आज से लेकर 31 मई के दौरान झारखंड में 50 से 60 किमी/घंटे की रफ्तार से तूफान की संभावना है। 1 से 3 जून के बीच भी राज्य में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी।

पहाड़ों पर कैसा रहेगा मौसम?

उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश और ओले गिरने की आशंका है। 30 मई तक पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब रहेगा। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में ओलावृष्टि और 50-60 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पहाड़ों पर हो रही इस हलचल से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं पहुंचेंगी, जिससे तापमान में गिरावट देखी जाएगी।

ओले गिरने और भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने कहा है कि आज आज पूर्वी मध्य प्रदेश में लू का आखिरी असर रहेगा। मौसम विभाग ने आज और कल पूरे मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और 50-60 किमी/घंटे की रफ्तार से तूफान का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 31 मई को पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। आज से लेकर 31 मई के दौरान छत्तीसगढ़ में 50 से 60 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान आने की आशंका है, जिससे गर्मी का असर कम होगा। 1 जून को भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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