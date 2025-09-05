Rain Alert: बन गया है कम दबाव का क्षेत्र, इन दो राज्यो में होगी भारी से बहुत भारी बारिश

IMD Rainfall Alert, Weather Update: मॉनसून का दूसरा फेज चल रहा है। आने वाले दिनों में यह समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा, लेकिन जाने से पहले विभिन्न राज्यों में जमकर बरसात हो रही है। कम दबाव के क्षेत्र की वजह से गुजरात और राजस्थान, दो राज्यों में सात सितंबर तक बहुत ही ज्यादा बारिश का अलर्ट है।

IMD Rainfall Alert, Weather Update 5 September: उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे पूर्वी राजस्थान पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके सात सितंबर की सुबह तक दक्षिणी राजस्थान और उससे सटे उत्तरी गुजरात के ऊपर अवदाब में बदलने की संभावना है। इसके चलते सात सितंबर तक गुजरात और राजस्थान, दो राज्यों में भारी से बहुत भारी बरसात होने वाली है। पांच से सात सितंबर के दौरान गुजरात में कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश और छह व सात सितंबर को सौराष्ट्र और कच्छ में, छह को गुजरात में आसाधारण रूप से भारी बारिश होगी। पांच और छह तारीख को पूर्वी राजस्थान और सात सितंबर को दक्षिण पश्चिम राजस्थान में भी अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।

उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो छह और सात सितंबर को उत्तराखंड, आठ और 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश, 8-10 सितंबर को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, 10 तारीख को पंजाब, 10 और 11 को पूर्वी उत्तर प्रदेश, 8 सितंबर को पूर्वी राजस्थान, पांच को मराठवाड़ा, सात को कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

इसके अलावा, पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो अगले सात दिनों के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, पांच को पूर्वी मध्य प्रदेश, पांच को ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, आठ से दस के दौरान बिहार, नौ और दस को अंडमान और निकोबार द्वीप, 10 और 11 सितंबर को छत्तीसगढ़, पांच को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने वाली है।